棒球》擔任王建民捕手 林承皓：球就像他的電影一樣，有後勁！

2018年12月07日 17:15 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

Nike青棒訓練營今天（7日）進行明星賽，旅美球星王建民首局就先發登板，擔任先發捕手的北科附工林承皓非常開心可以為這位大前輩接捕，談及王建民的投球時，他驚嘆地妙答：「就像他的電影一樣，非常有『後勁』！」

林承皓表示，得知要跟王建民搭配時相當興奮，可以跟棒球有名的賢拜搭配，很期待他會投出的怎樣的球，實際接捕後，他透露：「前輩的球非常有『後勁』！下沉的力道很重，很明顯跟我之前接過的投手都不一樣。」

林承皓說，國小3、4年級剛開始接觸棒球時就知道王建民這位大前輩，且正是他在洋基的巔峰時期，「完全沒想過有一天可以接王建民的球。」即使比賽已經結束，林承皓談及這段難得的經驗仍雙眼發亮。

賽前就曾與王建民討論投球策略，林承皓透露，前輩希望能多配一點伸卡球，不過一開賽王建民仍連續投出3壞球，「盡量給學長發揮，不用多講什麼，王建民是第一個站穩大聯盟的台灣投手，值得相信他！」

雖一開始就對首位打者陳金鋒連續投出3壞球，但隨後王建民穩住陣腳，3個出局數都以滾地球拿下，僅讓1位打者靠著失誤上壘，沒有失分，林承皓透露，下場後王建民還特地對他說：「配得很好，很開心可以重新配他的秘密武器出來。」

林承皓不只在最後的明星賽配球突出，訓練營期間的表現也深受教練團肯定，最終還收下訓練營的「最佳捕手」獎項。

(中時電子報)