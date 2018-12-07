棒球》擔任王建民捕手 林承皓：球就像他的電影一樣，有後勁！

林承皓。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/新北報導

Nike青棒訓練營今天（7日）進行明星賽，旅美球星王建民首局就先發登板，擔任先發捕手的北科附工林承皓非常開心可以為這位大前輩接捕，談及王建民的投球時，他驚嘆地妙答：「就像他的電影一樣，非常有『後勁』！」

影》對陳金鋒連投3壞球 王建民：緊張到不會控球

王建民連3壞球看計分板偷笑 陳金鋒滾地球出局

林承皓表示，得知要跟王建民搭配時相當興奮，可以跟棒球有名的賢拜搭配，很期待他會投出的怎樣的球，實際接捕後，他透露：「前輩的球非常有『後勁』！下沉的力道很重，很明顯跟我之前接過的投手都不一樣。」

林承皓說，國小3、4年級剛開始接觸棒球時就知道王建民這位大前輩，且正是他在洋基的巔峰時期，「完全沒想過有一天可以接王建民的球。」即使比賽已經結束，林承皓談及這段難得的經驗仍雙眼發亮。

賽前就曾與王建民討論投球策略，林承皓透露，前輩希望能多配一點伸卡球，不過一開賽王建民仍連續投出3壞球，「盡量給學長發揮，不用多講什麼，王建民是第一個站穩大聯盟的台灣投手，值得相信他！」

雖一開始就對首位打者陳金鋒連續投出3壞球，但隨後王建民穩住陣腳，3個出局數都以滾地球拿下，僅讓1位打者靠著失誤上壘，沒有失分，林承皓透露，下場後王建民還特地對他說：「配得很好，很開心可以重新配他的秘密武器出來。」

林承皓不只在最後的明星賽配球突出，訓練營期間的表現也深受教練團肯定，最終還收下訓練營的「最佳捕手」獎項。

(中時電子報)

相隔5年對決陳金鋒 王建民已設定好第一球
棒球》首打席就被陽岱鋼開轟 野… 日職》王柏融加盟火腿 監督栗山…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。