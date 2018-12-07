武術錦標賽 600位選手展精湛拳法

2018年12月07日 17:39 中時 何冠嫻

福興武術國民中小學與縣立苑裡高中武術隊表演武術，為錦標賽揭開序幕。（何冠嫻攝）

縣立苑裡高中武術隊與福興武術國民中小學展現精湛武術，讓現場觀眾看得目不轉睛。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府積極推動武術教育，7日於巨蛋體育館舉辦「苗栗縣2018縣長盃傳統武術教育錦標賽」，來自縣內各國小、國中及高中、近600多位的選手，將在競賽中大展身手，充分展現平日勤奮練習的拳腳功夫。

今年錦標賽的指定項目分為「單練」、「團練」2組，並規定有五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳等4種套路。另傳統武術項目則分「單練」、「對練」、「團練」3組，為「拳術」和「兵器」2項。

參賽學生7日展現武術教育成果，各個打出熟練套路，並在抖擻的精神、自信的眼神以及協調的動作一較高下。開幕典禮也有多位國內知名武術家和福興武術國民中小學師生以拳腳及刀、槍、棍、棒等各式兵器，展現精湛的武藝和博大精深的中國武術。

為推動「文武合一」的武術教育，縣府不只辦理理武術教育錦標競賽，還規畫了武術種子教師培訓，更在全縣國中小的體育課中融入武術教學。苗栗縣長徐耀昌表示，期盼孩子藉武術的學習，能習得尊師重道與毅力、忍耐力的重要，並且能強健體魄，以迎接未來的每一項挑戰。

(中時 )