新竹縣政府前國際性錦鯉大賽 展上百萬身價錦鯉

2018年12月07日 17:39 中時 莊旻靜

中華愛鯉協會12月8、9日在新竹縣政府前廣場舉辦國際性錦鯉大賽，匯集來自全台錦鯉愛好、養殖業者，歡迎民眾前往一飽眼福。（莊旻靜攝）

中華愛鯉協會聯合全台各地喜好錦鯉的同好及業者，12月8、9日在新竹縣政府前廣場舉辦國際性錦鯉大賽，現場展示身價上百萬的錦鯉，還有錦鯉飼育講座等教學活動，期望推廣錦鯉，提升整體產業。

中華愛鯉協會理事長洪金文表示，台灣不僅是蘭花、水果王國，同時也是觀賞魚大國，現今錦鯉共分為9大品系，其中大正、昭和、紅白被稱為「御三家」，之前受到大陸養殖繼續蓬勃發展衝擊，台灣錦鯉產業一度較為低迷，近年則有復甦現象，歡迎民眾前往欣賞錦鯉之美，發揚台灣錦鯉產業。

中華愛鯉協會每年與新竹縣政府合作，舉辦國際性錦鯉大賽，邀請6個國家、20名評審，今年有850尾錦鯉參賽，洪金文說，台灣養殖錦鯉已有30餘年歷史，而錦鯉小至15部、大至85超部等尺寸均有，每個品種各有特色，評審將以體型、質地作為標準來評選錦鯉。

12月8、9日除了有展示、評鑑大賽之外，中華愛鯉協會還舉辦55至60公分昭和錦鯉研習會、錦鯉趣味拍賣會、錦鯉飼育講座等活動，教導民眾如何欣賞、看門道。

中華愛鯉協會7日下午在新竹縣政府舉辦記者會，推廣台灣錦鯉的錦鯉女王鍾瑩瑩也表示，錦鯉產業需要更多年輕人投入，新手不妨可先從魚缸養殖開始培養興趣，到如何照顧錦鯉、因應錦鯉生病等，再慢慢踏入此產業，為台灣觀賞魚產業注入活水。

(中時 )