揪吳萼洋逛新社花海 盧秀燕：力促「花毯再合體」

準台中市長盧秀燕（中）邀請新社出生的吳萼洋參觀新社花海，並聯名推薦「台中蜂蜜」。（王文吉攝）

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盧秀燕（左）自掏腰包，購買1桶蜂蜜，送給吳萼洋當伴手禮。（王文吉攝）
新科台中市長盧秀燕參觀新社花海，受到學童熱烈歡迎。（王文吉攝）
準台中市長盧秀燕（右二）體驗草頭娃娃DIY。（王文吉攝）
準台中市長盧秀燕（左二）參觀新社花海，並與吳萼洋行銷當地觀光及農特產。（王文吉攝）

準台中市長盧秀燕7日下午勘查新社花海，特別找來新社出生的吳萼洋，一起為農產及觀光行銷，在眾人一路慫恿下，吳萼洋清唱《愛江山更愛美人》成名曲，博得熱烈掌聲。針對花毯節是否有機會重回新社，盧秀燕表示，她上任後會指示相關單位積極協助，在經費計畫上配合，打造新社成為全國最大花海、花毯勝地。

盧秀燕在新社區農會羅文正、農委會種苗場場長張定霖陪同下參訪花海，並邀請「蜂蜜檸檬」代言人吳萼洋一同參觀，喝柿醋、嘗蜜蘋果。盧秀燕還自掏腰包，買了1桶台中蜂蜜，送給吳萼洋當伴手禮，最後體驗草頭娃娃DIY。

記者沿路慫恿唱成名曲，吳萼洋都以感冒為由委婉推辭，最後在浮木咖啡屋茶敘時，盧秀燕當場請教泡蜂蜜檸檬的黃金比例。咖啡屋老闆送餐後開口起KEY，吳萼洋禁不起邀歌，才跟著哼唱《愛江山更愛美人》，最後一句還改了歌詞「蜂蜜檸檬賣到缺貨」。

吳萼洋驚訝，50元在產地可以買這麼大一袋檸檬，台北恐怕好幾百元。盧秀燕也趁機推薦「這地方物價便宜、真材實料，還有漂亮的花可欣賞，住宿經濟又很發達，這是全國最適合旅遊的地點。」

盧秀燕表示，這段時間台中不只有花博，新社也有花海，看花不用錢，有20公頃以上的花海，物產也非常豐富，有柿子、香菇、葡萄等農產品，好吃、好看、好玩、好住，

新社區農會總幹事羅文正建議明年花毯再重回新社，對此盧秀燕承諾，未來市政府一定會積極協助，在經費計畫上配合，不排除擴大面積，成為全國最大地花毯及花海。

(中時 )

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