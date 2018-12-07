殲-20現身美國機場？神秘照曝光

2018年12月07日 17:14 中時電子報 馮英志

大陸近年空權快速成長，其航空科技引起美軍高度關注；然而近期有一張疑似殲-20的戰機竟然出現在美國機場的照片，讓不少航空迷驚訝到難以置信。經過專家表示，這架疑似殲-20的戰機應只是模型，且現在已看不到這架戰機。

根據專家表示，這架疑似殲-20的戰機應該是模型機。

根據《航空家》（The aviationist）7日報導，他們5日在他們的訊息箱內收到匿名訊息，內有數張疑似殲-20威龍隱形戰機照片，匿名提供者聲稱照片是於5日在美國喬治亞州薩凡納-希爾頓黑德國際機場（Savannah-Hilton Head International Airport, SAV）拍攝。

由匿名攝影者傳給《航空家》的疑似殲-20出現在美國薩凡納機場的照片。（圖取自航空家網站）

根據《航空家》調查，這架戰機有明顯的殲-20特徵，包括鴨翼、垂直尾翼、大三角主翼，座艙、機身也十分相似，但發動機噴口製造粗糙。

《航空家》查證對比發現，根據照片背景中的建築物屋頂與其他衛星照片以及影片資料對比，認為架疑似殲-20的確實在美國當地時間5日在薩凡納國際機場內。這片場地通常停放如F-22、F-15與T-38等美國空軍軍機。而根據傳送照片的拍攝者爆料，這架疑似殲-20的飛機已經從原位消失。

《航空家》對比照片背景與其他衛星照片的影片資料。（圖取自航空家網站）

至於這架疑似殲-20的戰機是否真的是真貨，或者只是仿製的模型機呢？《航空家》指出，這張照片雖然看起來是真的，但仍存許多疑問，目前並未有足夠證據可證實這張照片是修改的，但仍有造假的可能性。

《航空家》指出另一種可能是：這張疑似殲-20的戰機是未來為了拍攝「捍衛戰士2」的道具─儘管拍攝地點離喬治亞州有段距離。

《航空家》最後向美國研究解放軍專家普魯雷希特（Andreas Rupprecht）這些照片真假。他表示，很容易就能辨認出這架殲-20是一個模型，不僅表面凹凸不平，輪廓與真機不同，該機的發動機位置的特徵也完全錯誤，沒有體現出殲-20所用俄製的AL-31FN發動機的特點。

而據陸媒《觀察網》報導，這架殲-20模型所停放的停機位，是美國空中國民警衛隊用於第四代和第五代戰鬥機進行空戰訓練的主要場所，同時也會與美國空軍、海軍以及海軍陸戰隊進行聯合活動。從此來看，這架殲-20戰機模型很可能是該中心用於向飛行員們展示假想對手戰機的外觀特徵而製作的地面模型，用於説明飛行員建立有關殲-20戰機外形的直觀印象。

(中時電子報)