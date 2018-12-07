行善團捐千萬　協助重建苗栗橋梁

嘉邑行善團捐助450萬元經費，協助縣府辦理公館鄉仁谷橋的拆除重建工程。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌（前排左四）偕同嘉邑行善團理事長蔡萬華（前排左五）等人，祈求公館鄉仁谷橋重建工程順利。（何冠嫻攝）
嘉邑行善團以100萬元援建將要斷裂的後龍仁埔橋。（何冠嫻攝）
苗栗縣長徐耀昌7日在後龍仁埔橋上持槌開工，盼重建工程順利。（何冠嫻攝）

苗栗地形多為山地、丘陵，大小橋梁眾多，但部分橋梁年久失修，社團法人嘉義市嘉邑行善團捐助1千150萬元，協助縣府拆除重建公館、後龍、銅鑼橋梁，解決附近居民、農民的交通、農產運輸等問題。

嘉邑行善團至今在各地已援建近600座橋梁，7日開工第596座公館鄉五穀村的仁谷橋以及第597座後龍外埔里仁埔橋。苗栗縣長徐耀昌偕同嘉邑行善團理事長蔡萬華、縣府農業處長陳錦俊等人，一同為公館、後龍橋梁持槌開工、上香祈福，盼工程順利、平安。

徐耀昌指出，嘉邑行善團是以造橋鋪路為主的社會公益團體，前陣子除捐贈160萬挹注偏鄉免費早餐計畫，讓17所國中小學的270位學童，可享愛心營養早餐。日前更捐助1千150萬元協助橋梁的拆除重建工程，對此相當感謝。他說，在嘉邑行善團的大力相助下，橋梁的重建不但讓附近居民、農民能安心往返，還能解決農產品的運輸問題，帶動產業發展。

7日動土的公館鄉仁谷橋經費約450萬元，將規畫為7公尺寬、16公尺長的鋼筋混凝土板橋，並鋪上瀝青混凝土路面。後龍仁埔橋則以100萬元的經費，將原4公尺寬的路面拓為5.8公尺，重建為7公尺長的鋼筋混凝土箱涵。尚未開工的銅鑼鄉橋梁初步規畫約需600萬元。

(中時 )

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