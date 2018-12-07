以核養綠公投過關 蕭美琴：反對核廢料放在花蓮

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以核養綠公投通過，衝擊中央2025非核目標，核廢料貯存場選址再度浮上檯面，繼選前新北市長藍綠候選人難得「口徑一致」反對，長期反對花蓮納入候選場址的花蓮立委蕭美琴，昨在立法院審查核能發電後端營運基金時，再次重申一貫立場，強烈反對將花蓮縣納入核廢料最終處置場候選場址。

核能發電後端營運基金主責核廢料處理業務，核廢料最終處置場工作期程今年進入「候選場址評選、核定」階段，蕭美琴指出，台電自2012年在秀林鄉以「挖隧道」名義，實為地質地質探測的黑箱作業，調查是否能做為廢料貯存場的可能性，地方居民北上到立法院抗議，才終於讓台電將鑽井封住，她則在立院持續關切用過核子燃料最終處置爭議。

隔年由於經濟部公布的《用過核子燃料最終處置計畫》仍鎖定花蓮縣秀林鄉的岩層，蕭美琴在3月總質詢向當時的行政院長江宜樺表達強烈不滿與嚴正抗議，要求排除秀林鄉這個選項，主張台電不必考慮花蓮縣任何的岩層地帶，也不必再編列任何相關預算。

蕭美琴昨當面要求經濟部長沈榮津排除花蓮納入核廢料最終處置場候選場址，她指出，花蓮地震頻繁，秀林鄉若做為最終處置場，一旦因地震災害而導致處置場輻射外洩時，鄰近的花蓮市與吉安鄉人口高達20多萬，根本無法有效撤離，呼籲台電考量地質特性及民意要求，永遠都不要將花蓮縣視為未來選址的選項。

(中時 )

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