邀蒼井空代言誤用紅領巾 陸情趣用品業者遭重罰

2018年12月07日 17:17 中時電子報 盧伯華

因邀請退休日本AV女優蒼井空佩戴紅領巾為活動代言，上海一家情趣用品公司遭到市場監督管理局重罰100萬人民幣(台幣455萬元)。遭罰主因是紅領巾為大陸小學生少年先鋒隊的服飾識別標誌，有重要的政治意義，該企業為蒼井空佩戴紅領巾乃歪曲醜化少先隊形象，因此除重罰外還「向全國人民道歉」。

蒼井空代言事件於今年7月發生，由大陸情趣用品業者上海臻海公司邀請蒼井空佩戴紅領巾擔任「助學使者」，出席雲南省德宏州少兒業餘體校活動。事件引發中國民眾批評，認為此舉可能讓民眾誤會蒼井空獲聘為少先隊輔導員。

中國大陸的紅領巾是少先隊識別標誌，是中共創立的兒童共產主義運動組織，由共青團所領導，成立於1949年，在中國多數小學生都要爭取加入少先隊。

據大陸媒體報導，蒼井空佩戴紅領巾代言後，中共少先隊全國委員會即發文痛批這是「歪曲、醜化、褻瀆英雄烈士」，「該公司無視國家法律，無視社會公序良俗，玷汙了少先隊組織的形象」。

該情趣品企業事後對公眾致歉，指邀請蒼井空代言公益活動卻錯誤使用紅領巾，為此鄭重向全國人民致歉，同時嚴查、自省，保證今後不會再發生類似事件。

過去大陸企業也發生過因使用紅領巾受罰事件，上次是曾為首富的王健林旗下山東省菏澤萬達廣場在紅領巾印廣告並發給小學生，因而引發爭議，並遭處行政罰款。

(中時電子報)