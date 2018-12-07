科隆、紐約、台北日夜交替什麼樣？藝術家以影像刻畫3座城市

2018年12月07日 17:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「如果你希望我說些什麼 我會說我看見一幅影像」！在藝術家的眼裡，城市有什麼樣的風景！科隆、紐約、台北3座城市，透過房子、空間和人能產生什麼樣的火花！台北當代藝術館在2018歲末年終推出「海希利西特個展」，從影像、裝置作品邀民思索影像跟建築與最真實的人！

這一組藝術家團體，是由蕾貝卡．海希(Rebekka Reich)與馬可斯．利西特(Marcus Vila Richter)兩位藝術家組成，兩人長期關注人類與居住生活空間議題，此次展出2件裝置作品融合跨國創作與在地的觀察經驗，透過影像手法建構出都市意象。

海希利西特的創作主要關注於城市的空間軸，與居民生存的時間軸所交織的面向，並將主題聚焦在「空間」與「非空間」的探討。本展由兩件裝置作品組成，第一件作品《房子與世界》是一個發展3年的計畫，入口處懸掛染上黑墨的宣紙，構成一個屋子的形體，搭配大幅尺寸的投影，投射出科隆、紐約、台北三座城市日夜交替、四季更迭的樣貌，影像如同畫軸般緩慢轉動，隨機放送居民間的日常對談，長達19小時的畫面和聲景交互播映敘事，刻劃出我們所處的都市紋理與空間。

《百萬字之外》A million words away (part3)。（當代館提供）

第二件作品《百萬字之外》是藝術家為本次展覽特別在台北駐地3個月所製作的新作品，由5個影像跟建築空間素描圖組成，主題以臺灣60年代於台北所舉辦的「現代詩展」的歷史為研究基礎，以身為台灣藝術圈局外人的視角，藉由一系列的「田野紀錄」調查，企圖了解臺灣早期觀念藝術的發展，再將調查影像、物件等元素，透過語言、空間及時間的轉換，再與60年代的詩詞創作相呼應，呈現今昔對比的影像畫面。

「海希利西特個展」展出貴賓與藝術家合影。（當代館提供）

「海希利西特個展」

展期：2018/12/8(六)~2019/1/27(日)

地點：台北當代藝術館實驗展場MOCA Studio

(中時電子報)