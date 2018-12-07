「大坑千人跨年辦桌宴」12／31登場 訂桌率近7成

「大坑千人跨年辦桌宴」將於12／31晚上開桌，目前訂桌率逼近7成。（圖／業者）

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「大坑千人跨年辦桌宴」由日光溫泉度假飯店主廚擔綱，預計端出10道特色料理。（圖／業者）

大坑千人辦桌跨年宴又來了！由台中市經發局輔導的大坑商圈管理委員會，12月31日跨年當晚6時30分，於台中日光溫泉度假酒店戶外露天廣場，舉辦「2019大坑千人辦桌跨年宴」，每桌優惠價7,000元/10人(另贈10張戶外大眾湯泡湯券)，限量100桌，晚會還有精彩表演及摸彩活動。

台中日光溫泉度假飯店表示，自11月中開放預約至今，訂桌率已逼近7成，預料近期就會被搶訂一空！

本次辦桌宴邀請台中日光溫泉度假酒店知名主廚擔綱，結合20餘年中式料理經驗，以在地當季食材如埔里豬、南瓜、菇類等多種天然好滋味，將端出「日光錦繡拼盤」、「和風芝麻海大蝦」、「栗子香菇佛跳牆」、「碧綠醬燒燴元蹄」、「櫻花蝦米糕」、「甘露樹子蒸石斑」、「松阪豬時蔬」、「海陸什錦火鍋」、「日光招牌焦糖布丁」及「大坑椪柑」等10道美味料理，讓民眾能以最經濟實惠的價格、品嚐名廚的辦桌好功夫。

另外，晚會還邀請「民視八點檔主題曲演唱女歌手-台語小天后」向蕙玲、台中紘日館舞獅、跳跳糖、歐嗨呦熱力女舞團、豆志太鼓、中部知名Live Band等，一起陪伴民眾跨年倒數計時。

本活動結合商圈會員店家，消費者可憑107年12月份至大坑商圈各會員店家消費發票或收據、且單筆消費金額達500元，親持消費發票或收據至台中日光溫泉度假酒店預定「大坑千人辦桌宴」並付款完成，可享折抵700元的優惠方案。

(工商 )

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