《中時晚間快報》為讓總統大破大立 時間一到 賴將率內閣總辭

為讓總統大破大立 時間一到 賴將率內閣總辭

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中時電子報
綜合報導

◎為讓總統大破大立 時間一到賴將率內閣總辭

行政院長賴清德上午發表「聽見人民的聲音」，提出行政院對2018選舉的檢討，其中以3大問題報告、5項檢討，公開承認組閣失敗，並表示，為讓蔡總統能「大破大立」，自己將在時間到時堅定離開，率內閣總辭。此外，檢討中提及假訊息及「東廠事件」，但仍堅持敗選原因並不代表台灣人民願意用犧牲主權和自由、民主、人權的生活方式，來換取經濟利益。

◎台灣公投禁核食 日外相稱將無法加入TPP

日本外務大臣河野太郎7日在記者會上，針對台灣反福島等5縣食品進口解禁公投過關，接下來兩年可能無法解禁一事強調，日本不排除向世界貿易組織(WTO)提告，台灣已表態有意加入的TPP(跨太平洋夥伴全面進步協定；CPTPP)，勢必因此事而無法加入，令人遺憾。

◎發「病危通知」 南榮科大108學年度停招

又有一所私立科大進到「安寧病房」！全國私校工會理事長尤榮輝上午臉書透露，教育部已裁定南榮科技大學108學年度停招，學校已發出「病危通知書」給學生和家長。

◎鈕承澤理平頭 自述遭公審已死

鈕承澤（豆導）日前傳出性侵劇組女同事遭控告，他今天早上8點20分，頂著一顆平頭走出東區住處，依昨晚臉書發文，約8點35分抵達大安分局，這是他被爆性侵女工作人員後首次露臉，一路上有律師、助理陪同，面對媒體一言不發、神情凝重，直接走進警局做筆錄。

(中時電子報)

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