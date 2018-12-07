日職》王柏融加盟火腿 監督栗山英樹：他是台灣之寶！

王柏融順利加盟日職北海道日本火腿鬥士。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

王柏融與日職北海道日本火腿鬥士正式達成共識，火腿預計以4年5億日圓（約1.37億台幣）的合約簽下王柏融，合約底定後，王柏融信心滿滿地表示：「在新的舞台會秉持初心繼續努力。」

合約金額定額定案！ 火腿以5億簽下王柏融

王柏融2015年下半季加盟Lamigo桃猿隊，在中職累計3年年資，共出賽378場，擊出573支安打及86支全壘打，打回319分打點，生涯累計打擊率3成86，還連莊2016年以及2017年的年度最有價值球員獎。

順利加盟火腿鬥士，王柏融表示：「感謝北海道日本火腿鬥士球團對我的重視，讓我能站上新的舞台表現自己。謝謝大家這段期間隊我的關注與支持，能夠成為第一個利用中華職棒旅外制度進入日本職棒的選手，是一份榮耀同時也是一份壓力，我會秉持初心，繼續努力！」

能夠順利旅外，王柏融最感謝的就是Lamigo，「非常感謝Lamigo球團以及10號隊友，因為他們這幾年來的照顧及支持，才能夠讓我的夢想繼續延續。」Lamigo領隊劉玠廷表示：「恭喜柏融，即使內心有些不捨，但能夠達成旅外的夢想更讓大家開心！祝福王柏融未來能夠有很好的表現，讓世界看到來自於中華職棒的實力！」

火腿監督栗山英樹也相當期待王柏融的打擊，「王柏融是台灣之寶！我真的想要他，無論如何也想與他在鬥士隊一起打棒球。王柏融能夠來鬥士隊是很難得的緣分，祝福他接下來在日本能夠實現夢想，我們會為了他的夢想全力以赴。相信他能夠讓我們的外野手全面提升。我們會讓他早日習慣日本的環境，展現出他的實力。」

火腿隊總管吉村浩表示：「『大王』雖然只有25歳，但打擊能力相當高段，打擊技術以及適應能力也屬上乘，他就是中華職棒史上最好的選手。我很期待他在熟悉日本職棒的環境之後更進化。就如同『亞洲巨砲』呂明賜挑戰日職或是鈴木一朗挑戰大聯盟般，王柏融加盟鬥士隊極具國際性的挑戰。我完全不擔心他在日本職棒的表現。」

(中時電子報)

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