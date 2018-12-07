六福村耶誕公益日 號召300元小禮供免費入園

六福村主題遊樂園不僅將提供弱勢家庭孩童免費入園，也募集價值300元的禮物包，並提供送禮物包的民眾免費入園，一起感受溫馨的耶誕氣氛。（六福村提供）

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耶誕節即將到來，六福村主題遊樂園延續過往，將在12邀請6000弱勢民眾免費暢玩，今年特別打造「愛的禮物平台」，民眾只要提供1份價值300元的全新禮物，在12月16日前寄到園區，送給孩子們，12月23日六福村公益日當天，即可免費入園，共度溫馨耶誕前夕。

六福村行銷經理葉益亨表示，園方自2008年起每年舉辦耶誕公益活動，累計投入5000萬、邀請5萬多名社福機構孩童入園遊玩，去年園方首度向民眾募集禮物，短時間內即有3600份，讓孩子們獲得意外的耶誕驚喜，今年也期望延續這份溫暖。

葉益亨表示，1份禮物包內容以300元為單位，可包含紙、筆、尺、圓規、原子筆、筆記本等文具，秉持環保、不浪費理念，民眾可清理出家中多餘但全新的文具，讓物品有愛的循環，也讓弱勢孩子學習無礙。

欲參與「愛的禮物平台」活動的民眾，可將禮物包寄至「新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號」耶誕星願活動小組收，包裹內須附上基本資料含姓名、連絡電話，園方經確認後將電話聯繫，12月23日當天即可免費入園，度過有意義的耶誕假期。

葉益亨也指出，不少經濟弱勢、身障者家庭沒有機會出國看雪，六福村為了讓這些孩子在台灣就能感受彷彿身置國外的耶誕氣氛，在耶誕村即有銀白耶誕小鎮、耶誕老公公的家等場景，還有不時下起的雪花，去年推出即有10萬民眾到訪，成為北台灣景點，今年也以「耶誕星願」為主題，期望打造溫馨氣氛。詳情可至六福村官方網站或臉書專頁查詢。

(中時 )

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