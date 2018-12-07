用時尚創意秀台灣！120套霓裳羽衣演繹「台北時裝週」

2018年12月07日 17:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「看見自己‧獨特的樣子」！台灣元素、西方剪裁，原民圖騰成高級訂製服、歌仔戲服也能玩出新化樣文化部主導的「2018台北時裝週SS19」開幕活動精彩落幕後，為讓更多民眾感受到台灣時尚魅力，開幕式氣勢磅礡的劇場式舞台，落下120座人台，展演超過60位台灣服裝設計師精采的作品，幻化成｢台灣時尚博物館｣，並於12月7日起對外開放三天，開展首日，文化部李連權次長亦親自到場，，用行動展現文化部對於台灣時尚界的支持，歡迎所有民眾在周末可以前往台灣戲曲中心，感受台灣時尚的氛圍。

文化部次長致詞。（文化部提供）

文化部李連權次長表示，今年台北時裝週是第一屆，雖然開幕式展現了台灣設計師與台灣文化多元獨特的樣子，獲得了各界些許的好評，但這只是政府決心推動時尚產業發展的開端，2019、2020也將推動一系列時尚計畫，因為台灣時尚產業每年有數以億計的產值，經濟潛力不容小覷，此次文化部主導，就是以國家部會的高度進行跨部會的整合，打造一個讓全球看見的平台，期望可以達成被全球看見台灣時尚文化。

踏入大表演廳的場域中，8字型的伸展台從層層山巒與河流中延伸開來，象徵著台灣時尚創意的養分來自這片土地上的每一個自然、人文元素，而60+1位設計師的作品錯落在舞台、伸展台兩側，參觀者漫步在8字型的動線中，亦穿梭在服裝間，沉浸在時尚的氛圍中，藉由品牌的介紹、服裝的展現，也感受到台灣的多元時尚，從資深到新銳、從傳統到創新，宛若一部｢台灣現代服裝史｣，搭配劇場空間及劇場燈光，視覺上更具戲劇性與話題性。

這120套服裝恰如其分的呼應著此次「2018台北時裝週SS19」的主題，Culture Style「看見自己‧獨特的樣子」，同樣是台灣服裝設計師，卻有著不同的獨特性，有些傳承原民、客家等最珍貴的歷史元素，有些前往舊金山、紐約、倫敦等知名服裝設計校所深造，有些發光於東京、上海、紐約等時裝周，有些則是演藝圈御用的服裝品。

從耗時費工的高級訂製服到街頭潮流品牌，從意識型態展現的前衛作品到黑白交織的沉靜風采，服裝設計師們用他們的作品，呈現出因為自身生長環境、求學過程、生活點滴等所累積的各自獨特的樣貌，更重要的是他們將世界的觀點帶入這個島嶼，再運用創意思維將台灣的光芒，散發到世界。

國際買家、媒體觀展。（文化部提供）

「2018台北時裝週SS19」靜態展

日期：12月7日(五) - 12月9日(日) 共3天

時間：12月7至8日11:00~21:00 / 12月9日11:00~12:30

地點：台灣戲曲中心 大表演廳

(中時電子報)