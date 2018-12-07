蘇東坡魅力大 國寶檔案今晚重播「木石圖」專輯

2018年12月07日 17:52 中時電子報 綜合報導

香港佳士得木石圖拍賣現場擠爆了人。(戴忠仁提供)

戴忠仁開玩笑說：全世界身價最貴的臨演在這裡。（戴忠仁提供）

買家就在這4支電話線上。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁主持《國寶檔案》日前首播「千年一遇的拍賣~蘇東坡木石圖專輯」獲得極大迴響，人間衛視頻道決定今晚重播，讓錯過的觀眾一飽眼福。

木石圖不僅是蘇東坡畫作，而且是中國文人畫的鼻祖。因此，在消失了近百年的木石圖出現在香港佳士得拍賣後，戴忠仁和他的團隊就開拔至香港待了五天，對整個拍賣過程進行全記錄觀察。

節目播出後，觀眾反應熱烈，「蘇東坡的畫還會存在真是奇蹟」、「整個拍賣過程真是緊張懸疑」、「拍場爆滿，有錢人那麼多？」、「誰買走了木石圖？」、「接受戴忠仁專訪的佳士得亞洲區總裁魏蔚好有氣質」，還有不少人錯過這集是否能重播，因此人間衛視為服務觀眾，決定今晚重播專輯。

戴忠仁表示，這是最特別的一次拍賣採訪，因為整個拍場擠爆了人，連媒體觀察台上的記者都是摩肩擦踵，但是真正的買家卻一個都不在現場，全都在電話線上。而且起拍價格就超過新台幣12億，全場人士緊盯拍賣官和接電話的專家，氣氛緊繃。戴忠仁開玩笑說，這是他看過身價最貴的臨時演員人數最多的一次。

很多人都談論這幅畫的真假，這次專輯也進行深入探討，拍賣結束後，誰是買家？流言四起；戴忠仁說，絕大部分的人都猜錯了，他賣關子的表示，線索就在這次專輯裡。

「明月幾時有？把酒問青天。」、「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」、「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。」、「我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。」、「世事一場大夢，人生幾度秋涼？」這些都是蘇東坡的著名的詩詞，每個人都可以朗朗上口。戴忠仁表示，木石圖創下香港佳士得中國古代書畫最高價紀錄，雖然拍品有價格，但蘇東坡永遠是中國人的無價之寶，「千年已過，但蘇東坡從未走遠。」

「千年一遇的拍賣 蘇東坡木石圖專輯」今晚11點於人間衛視頻道重播，全球各地都可用電腦、手機於個http://www.bltv.tv/about/?f=audience線上收看。

(中時電子報)