空中轉診急就章致悲劇 監委糾正衛福部

2018年12月07日 18:18 中時 鄭舲

今年2月5日夜晚，內政部空中勤務總隊台東第三大隊第三隊台東分隊在執行空中轉診任務時，飛機墜海，不幸造成正副駕駛2名、機工長1名、患者1名、家屬1名及護理人員1名，共6人死亡。監委張武修、瓦歷斯‧貝林對於空中轉診機制欠缺橫向聯繫機制，緊急醫療救護訓練不足等問題，提案糾正衛福部。

監委表示，今年2月5日21時35分張姓病患由119救護車送入蘭嶼衛生所，該所值班醫師診療後於當日22點05分填具「空中轉診申請表」並傳真至空審中心，然後以電話聯繫空審中心值班醫師，電話中告知張姓病患生命跡象狀況，但僅傳真申請表，並無X光片及其他病歷或生命跡象報告等資料供研判，且彼此對於病情討論不夠具體完整。

同時，空審中心值班醫師於22時11分電話聯繫衛福部委託計畫負責的執行長時，僅以口頭報告方式轉知相關病情，也無傳送X光片及其他病歷或生命跡象報告，且執行長於2至3分鐘內即決定核准同意；蘭嶼衛生所值班醫師於22時19分獲空審中心以電話告知同意核准通知後，於22時41分方聯絡台東馬偕醫院醫師，並非於申請空中轉診前或同時即聯繫確認台東馬偕醫院可否接受，凸顯衛福部對於申請空中轉診單位與接受轉診醫院聯絡程序相關規範，未臻明確。

另外，空勤指揮中心對於當時直昇機起飛狀況、天候、風速及風向等，也欠缺與蘭嶼衛生所、空審中心同時聯繫通報機制，導致衛生所值班醫師與空審中心都難以先行掌握，以做當時判定或後續因應，現行空中轉診機制自申請單位、空審中心、空中指揮中心與接受轉診醫院間嚴重欠缺橫向討論與聯繫機制，且囿於自我範圍內程序，病歷資料未能連通，天候狀況也未相互傳達，無法共同討論及進行醫療決策，導致申請單位醫師孤立無援。

監委表示，2月5日申請空中轉診至空審中心回復同意僅歷經14分鐘，相對於蘭嶼衛生所及各離島其他空中轉診案例同意回復時間，幾乎是最快速的決策，就一長期臥病、領有殘障證明十餘年的病患，且事前已連續2天電話詢問轉診事宜，衛福部委託多年的空審中心於未詳病患病例及無有效資訊系統協助下，快速貿然於接近半夜的雨中執行飛航轉診，難脫草率、急就章之嫌，因此糾正衛福部，請衛福部2個月內函復檢討改善情形。

(中時 )