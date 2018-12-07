送愛到偏鄉 鄭朝方募「超級澎湃包」給部落孩童

2018年12月07日 18:54 中時 莊旻靜

送愛到偏鄉！民進黨發言人鄭朝方上週發起耶誕方城市活動，募集到1047件學習用品，7日送愛到尖石鄉的方濟托兒所，提供幼兒使用，這個溫馨活動也受到支持者熱烈響應，讓鄭朝方團隊將用品整理成54份「超級澎湃包」，希望讓孩子們度過暖冬。

鄭朝方1日發起「耶誕方城市之送暖到尖石方濟托兒所」活動，為原鄉學童募集54件耶誕禮物，熱情支持者紛紛響應，2小時內就募到1047件物資，鄭朝方與團隊花了3天時間整理，組合成「新方向超級澎湃包」，讓孩子未來進入小學後，到3年級前都不須為文具煩惱。

鄭朝方致詞時表示，先對捐贈禮物的大小朋友表達感謝「因你們無私的愛」，讓每一個人都幸福滿滿，鄭朝方也向孩子們分享資源共享的概念，希望孩子從小就愛物惜物，了解共享經濟，擁有是幸運、分享即幸福。

鄭朝方說，他在學生時代就常到尖石，結識人稱「趙姆姆」的趙秀容修女，趙姆姆為部落孩子奉獻一生，鄭朝方出社會後無論在媒體圈、公益團體、文化圈，也時常引入資源到方濟托兒所，希望減輕趙姆姆負擔，讓孩子有充足的衣物、食物及經費。

鄭朝方說，趙姆姆為部落及孩子們所作的一切有如台灣版的德蕾莎修女，趙姆姆在他心中就是台灣最美的風景，而這樣的大愛也在他心中發芽，讓他對孩子充滿使命感及責任感，也希望每人都能發揮慈善精神，改變家鄉與台灣，讓台灣處處都是好風景。

(中時 )