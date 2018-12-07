賴揆：期許青諮會委員為地方創生貢獻所長

2018年12月07日 18:18 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院青年諮詢委員會第2屆第1次會議」，賴揆期許青諮會委員支持明年政院推出的「地方創生計畫」並給予建議，讓整體計畫推動更順利成功。

賴揆說，行政院將於明年推出「地方創生國家戰略計畫」，解決台灣城鄉落差問題，並達到「均衡台灣」目標。青諮會委員均學有專精，對社會具有熱誠，且部分委員正從事地方創生相關工作，期許各委員除了發揮所長，達成青諮會成立目的外，也能支持地方創生計畫並給予建議，讓整體計畫推動更順利成功。

賴揆指出，行政院為讓施政更貼近青年需求，自105年11月起，成立「行政院青年諮詢委員會」，作為行政院與青年的橋梁，青年代表除可對公共事務提供意見與提案外，也能拜訪相關部會，瞭解青年代表理念是否落實及各部會政策是否接近青年需求。

教育部表示，第1屆青諮會委員已為政府提出36項政策建言與提案，其中完全參採者計有14案、部分參採者計有6案、持續進行有16案。各委員的提案處理情形均公布於青諮會網站，並責成各部會持續更新進度。

教育部指出，青諮會於今（107）年11月1日邁入第2屆，第2屆委員除了5位政府機關代表外，另包括25位來自各領域的青年，其中8位是「就業/創業」領域、7位是「教育、科技與文化」領域、4位是「居住與家庭」領域、6位是「多元族群暨青年返鄉」領域。

(中時 )