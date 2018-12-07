SBL》富邦本周「三」洋將 許總：歐頓最終測試

富邦洋將基斯(左)的去留，將看隊友歐頓本周表現而定。(中華籃協提供)

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中時電子報

富邦勇士本周洋將狀況相當特別，因為他們不僅雙洋將，而是「三」洋將，本周換成登錄歐頓、米歇爾，基斯並未直接走人，而是穿便服隨隊移動，富邦總教練許晉哲說：「這周就當測試歐頓傷勢情況，我們也是時候做出改變了！」

富邦本季戰績開高走低，開季雖拿2連勝，隨後卻因歐頓受傷苦吞4連敗，如今一口氣留下三洋將，重要原因還是許晉哲想找出最適合球隊的雙洋將，就算他很清楚留下3名洋將，對於球隊經費負擔很大，卻也是沒辦法的事情。

「因為歐頓本周雖告訴我他可以打了，卻在練球期間，跑動明顯一瘸一瘸的，所以我想拿這周比賽當成測試，反正上場打了就知道，他到底真的恢復了嗎？」許晉哲說，「我也刻意沒有排歐頓先發，因為我想保留他多一點的體力。」

其實攤開這3名洋將的本季數據，實在難分高低，歐頓平均每場拿下8分、16籃板及4.5助攻，米歇爾19.5分、10.5籃板及3助攻，基斯18.7分、6.8籃板及3.7助攻，不過許晉哲還蠻期待看到歐頓、米歇爾兩名前鋒同時上場。

「歐頓與米歇爾的組合，跟金酒的夏普與貝斯不同，金酒那兩個比較會跳，也具爆發力，歐頓與米歇爾則是都在禁區討生活，」許晉哲說，「我們本土鋒線實力還算堅強，只有張伯維左手掌骨折缺席，我看可能至少還要兩個月。」

(中時電子報)

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