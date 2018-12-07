高雄寵物展登場 業績上看億元

高市寵物展7日在高雄展覽館登場，找來5隻黃金獵犬巧扮皮卡丘。（柯宗緯攝）

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高市寵物展7日在高雄展覽館登場，產值上看1億元。（柯宗緯攝）
高市寵物展7日在高雄展覽館登場，產值上看1億元。（柯宗緯攝）

寵物萌商機驚人，年產值300多億元。高雄展昭寵物用品展7日登場，展出450個攤位，4天展期預估吸引6萬人次，業績上看1億元，更全台首創毛孩健身房、一日Buffet免費吃到飽、狗狗瑜伽等，更祭出2000份、總價破40萬豪禮大放送。

中華民國寵物食品及用品商業公會秘書長姚晤毅指出，寵物商機1年約300至350億元，每年成長約5％，近年幅度有些遲緩，主因是景氣沒那麼好，主人消費預期心理受到影響。

每年光是高雄就有至少5檔大小不一寵物展，姚晤毅認為，必須走出差異化，像是寵物展元老主辦單位「展昭」，在高雄已舉辦12年，此次網羅150家廠商、逾400個品牌及攤位聯手出擊，展出最多元、齊全。

值得一提的是，8日推出「地表最狂毛孩Buffet」全長7公尺長桌，供毛孩吃到飽；「毛孩Lohas營」廣邀狗界高手大比拚，參加狗狗瑜伽、敏捷犬體驗、S型短跑王等賽事。另開設最夯「毛語Room」課程，教導飼主與寵物溝通。

業者推出年終優惠，如1元頂級海鮮貓肉泥、無穀狗餐包：1折牛仔褲，多功能寵物拉桿包；買一送一有胸背袋、犬貓天然糧等，以及天然豆腐貓砂、吐貓飼料百元有招等。廠商也大方送，消費滿1888元即可抽活水機等2000個獎項。

(中時 )

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