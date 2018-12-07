與陳冠希合照曝光！辣模被爆「睡遍嘻哈圈」悲憤割腕

辣模Naomi和男友分手後，昨被網友抹黑私生活複雜。（圖／翻攝自九、Naomikyx微博）

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中時電子報
Naomi和男友Al Rocco。（圖／翻攝自Naomikyx微博）
網友爆料Naomi私生活複雜。（圖／翻攝自九微博）
閨密指Naomi不堪打擊自殺。（圖／翻攝自會火微博）
Naomi閨密發文。（圖／翻攝自會火微博）

大陸辣模Naomi（康雅馨）先前上女模選秀節目《天使之路》走紅，最近她與饒舌歌手男友Al Rocco閃電分手，引來網友爆料女方私生活不檢點，酸女方睡過「嘻哈圈的半壁江山」，還秀出Naomi與陳冠希的合影，昨(6日)Naomi的閨密發文，透露Naomi因這些抹黑悲憤割腕自殺抗議，幸好送醫急救後，狀況已穩定。

Naomi和Al Rocco交往期間曾高調放閃，兩人分手後，網上熱傳知情人士對話截圖，指Naomi早期在日式酒吧工作，常和客人亂搞，還墮過胎，與Al Rocco交往期間也不專一，「她身邊的朋友、圈內人(除了Alrocco)都知道她出軌多少次，她在上天使之路的時後就跟裡面的工作人員睡，所有模特和劇組的人都知道。」

該名網友更曬出Naomi的對話截圖，可見她疑似和別人抱怨男友「不行」，還與燈光師搞曖昧，一名自稱是Naomi閨密的網友昨則出聲反駁，曬圖爆料Naomi因不堪流言割腕抗輕生，連鞋子上都沾了血跡，並生氣說Naomi有憂鬱症：「為什麼你們要一起摧毀她？」而陳冠希稍早仍在IG分享自己和別人打麻將照片，表情輕鬆，似不被八卦影響。

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(中時電子報)

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