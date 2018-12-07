小提琴手傷後復出 挪威國寶天團秘密花園下周日來台

2018年12月07日 18:38 中時 潘鈺楨

挪威國寶級天團「秘密花園Secret Garden」睽違14年，下周日12月16日再度來台，在台北國際會議中心演出。秘密花園將帶領來自挪威與愛爾蘭的樂手及歌手，演奏他們的歷年暢銷金曲，包括全球最受歡迎歌曲「You Raise Me Up你鼓舞了我」、常在韓劇配樂中出現的「Nocturne夜曲」等膾炙人口的曲目。不僅如此，他們還打算在演出結束後跟聽眾們來場相見歡。

羅爾夫和芙露娜兩人1993年相遇，羅爾夫聽了芙露娜的Demo帶驚為天人，便邀她共組「秘密花園」。一開始兩人錄製的音樂不受市場青睞，直到他們1995年參加了歐洲歌唱大賽，以演奏曲「Nocturne夜曲」贏得冠軍，打破大賽40年來從沒有純演奏作品獲得冠軍的紀錄。1996年秘密花園的首張專輯《Songs From A Secret Garden》獲得空前成功，一躍登上了美國Billboard新音樂排行榜長達一年之久。

小提琴手芙露娜1995年獲獎爆紅之後，秘密花園的演出邀約不斷。芙露娜透露自己其實是有「舞台恐懼症」的人，每次登台前總是緊張到無法控制。但最大危機是她在2015年巡演前夕嚴重摔傷雙臂，芙露娜回憶當她重重摔下的那一刻，就意識到自己的兩隻手臂都摔斷了：「天哪，我還能拉小提琴嗎？」緊急手術挽救了她的手臂，但術後漫長的復健之路才是一大挑戰，一年之後她終於重拾小提琴，芙露娜開玩笑說：「我可能是有史以來手臂上鋼釘與傷疤最多的小提琴手吧？」「Secret Garden秘密花園世界巡演-台北站」將在12月16日(日)晚間7:30於台北國際會議中心演出。

(中時 )