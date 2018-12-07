企業增設哺乳室最高補助300萬 明年元旦開放申請

2018年12月07日 18:26 中時 王思慧

為營造友善職場育兒環境，勞動部補助雇主設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施，2019年第1次經費補助受理期間自2019年1月1日起至2月28日止，請事業單位踴躍向所在地之地方主管機關提出申請。

勞動部說明，《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上雇主應提供哺(集)乳室與托兒設施或適當托兒措施。為鼓勵雇主提供員工子女托育服務，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及作業須知，協同地方政府補助及輔導事業單位提供哺(集)乳室與托兒設施或措施。

雇主自行設置員工哺(集)乳室最高補助2萬元；設置托兒設施(包括托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心)者，第1年最高經費補助已於今年7月31日修正，從200萬元提高至300萬元，設置後或已設置者每年最高補助50萬元；如果雇主提供受僱者子女送托於托兒服務機構托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

勞動部表示，為協助事業單位設置托嬰中心或幼兒園，有鑑於事業單位設置托嬰中心或幼兒園時，面臨土地取得、設置規範、托育空間規劃等議題，近日已蒐集相關範例，編製完成「事業單位設置托兒設施參考手冊。該手冊針對托兒設施籌辦流程細節、土地及建築物規定與規劃實務等予以說明，並搭配相關照片及圖表等，事業單位於規劃設置托嬰中心或幼兒園時，可參考運用。

勞動部表示，為增進事業單位設置哺(集)乳室、托兒設施或措施相關知能，108年預計於各地辦理10場觀摩說明會；並提供免費的專家入場諮詢輔導，請事業單位多加運用。有關說明會參加資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺(集)乳室資訊網查詢。

勞動部提醒，2019年受理事業單位設置哺(集)乳室、托兒設施或措施申請次數為2次，第1次申請經費補助自明年1月1日起至2月28日止，歡迎有意願申請事業單位，於受理期間先至企業托兒與哺(集)乳室資訊網(https://childcare.mol.gov.tw)「線上申請補助專區」，填寫申請書表上傳，另列印以郵寄方式，向申請單位所在地地方主管機關(縣市政府勞工、社會局(處)等)提出申請。如有疑問，可電洽勞動部免付費服務專線0800-085-151。

(中時 )