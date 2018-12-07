哈維溫斯坦性騷70多女性 吹起全球「MeToo」風潮

2018年12月07日 18:30 中時 潘鈺楨

導演鈕承澤性侵劇組女助理，在名律師胡原龍的辯護下將面對後續司法審查。這不免讓人聯想到去年10月被起底，犯下多起強暴、性犯罪的好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）。在高人指點下，溫斯坦當時也是否認「曾和任何人有非兩情相悅的性行為」，但今年5月30日紐約曼哈頓檢察官還是認為溫斯坦利用他的地位、金錢和權力，引誘、性侵年輕女性，大陪審團決定以一級性侵、三級性侵、性犯罪等罪名將之起訴。

溫斯坦的辯護律布拉夫曼（Benjamin Brafman）認為，起訴只是一個正式的指控，「溫斯坦先生將提出無罪請求，堅決否認這些毫無支持的指控。」拉夫曼同樣是以「兩情相悅」說法盼替溫斯坦脫罪，拉夫曼說：「有電子郵件證明，這些現在聲稱被溫斯坦先生性侵犯的女性，多年來一直與他進行親密的交談。」

然而前後約70名女性指證遭到溫斯坦性侵、性騷，其中包括好萊塢影星，紐約曼哈頓法院6月5日開庭，案子目前正在等待判決，如果溫斯坦被判有罪，最高可能面臨25年刑期。究竟溫斯坦是否真的自認無罪？近日《紐約時報》收到一封外流信件，來自溫斯坦的私人電子郵件帳號，信中提到自己「一整年都活在地獄」。

溫斯坦事件讓全世界更加重視性侵、職場濫權等現象。好萊塢女星艾麗莎米蘭諾（Alyssa Milano）等人揭發溫斯坦狼形後，帶起「MeToo」風潮，鼓勵「我也是」‘「我也經歷過」的人站出來揪出性侵犯和性騷擾施暴者。這一運動迅速擴散，從亞洲到歐洲，大陸新聞網站《中國數字時代》報導，在「人物」公眾號上發布問卷探討性騷擾在大陸狀況，不到24小時就收到了超過1700個有關的故事。香港、日本、南韓、印度也都相繼有公眾人物站出來。

(中時 )