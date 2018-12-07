陳吉仲雲林謝罪：我若無法解決問題 下次轟我出去

2018年12月07日 19:02 中時 周麗蘭

農委會代理主委陳吉仲說，政府也要檢討自己，過去兩年半來推了很多政策，但農民有沒有感受到。（周麗蘭攝）

農委會代理主委陳吉仲7日前往西螺農會與大宗蔬菜產銷鄉鎮農會總幹事及合作社場場長座談，他表示，來雲林一定有一堆民怨，他一定更要來，大家拿到麥克風就會開始幹譙，要罵也沒關係，一定要把問題說出來，他若無法解決問題，下次他來轟他出去也可以，不過隨後進行閉門會議，不開放媒體採訪。

7日陳吉仲下鄉座談會並未邀請農民，雲林縣幾名高麗菜農上午獲知消息很氣憤，原打算帶高麗菜到現場抗議。農民林佳新表示，避免被抹黑成假農民，他們空手前來只求理性問幾句話。

林佳新表示，只邀產銷班長或是合作社場長，怎麼聽得到基層的聲音，不聽農民講來找老闆是什麼「基層聲音」？進口蔬菜該控管不控管，高麗菜已經敗價3個月，到現在還無作為，耕鋤補助措施只有雲林縣才有，更大產地彰化、嘉義都沒有。

另名種短期葉菜的李姓菜農則表示，他最想講的是不能夠不控管進口的菜量，若不控管會一直壓榨本地農民，改善要有具體辦法。

林佳新隨後獲准進入辦公室與陳吉仲密談，林表示他建議目前高麗菜預警系統失真不如廢除，等有辦法做出準確預測時再上路，不要老是怪農民一窩蜂種，陳吉仲承諾下周會提出解決對策。

陳吉仲隨後與農會總幹事、合作社場主、產銷班長座談時表示，如果大家相信他的話，若大家提出的問題他無法解決，「下次來這裡你可以轟我出去」，看大家要怎麼處理，他都可以接受。

陳吉仲說，他知道來雲林一定有一堆民怨，他一定更要來，不可能關在台北市，農委會也要檢討自己，過去兩年半來推了很多政策，但農民有沒有感受到，大家拿到麥克風會開始幹譙，要罵也沒關係，希望大家幹譙完可以理性思考問題是什麼，說出來他才知道要怎麼解決。

(中時 )