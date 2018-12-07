克里斯汀貝爾禿頭增肥 《為副不仁》金球提名大贏家

2018年12月07日 18:44 中時 潘鈺楨

《毀滅者》妮可基嫚扮老扮醜演出。（車庫提供）

《梵谷：在永恆之門》。（車庫提供）

第76屆金球獎提名揭曉，其中克里斯汀貝爾增肥扮演美國前副總統錢尼的傳記電影《為副不仁》(Vice)，一口氣入圍音樂與喜劇類最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳導演、最佳劇本共6項大獎，成本屆金球獎提名最大贏家。

另外威廉達佛本屆威尼斯稱帝之作《梵谷：在永恆之門》(At Eternity’s Gate)，傳神詮釋梵谷在生命中最後的日子裡，如何成就不朽的藝術傳奇，再獲戲劇類最佳男主角提名肯定；奧斯卡影后妮可基嫚主演的復仇電影《毀滅者》(暫譯)(Destroyer)，她在片中扮醜飾演身心飽受折磨的警探，細膩瘋狂的狂氣演出，讓妮可基嫚在眾多競爭對手中殺出血路，獲戲劇類最佳女主角提名。

曾以《竊聽風暴》獲得奧斯卡最佳外語片的德國導演弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克新作《無主之作》(暫譯)(Never Look Away) 取材自真實事件，故事橫跨德國三個時期，反映藝術與自由及一整個世代創傷的動人故事，也入圍本屆最佳外語片。第76屆金球獎頒獎典禮將在美國時間 2019年1月6日舉行，《為副不仁》《梵谷：在永恆之門》、《毀滅者》、《無主之作》等片將於明年2月起陸續在台上映。

(中時 )