大新國小21響禮砲慶生 小學生運動會活力十足

中市大新國小7日舉行21周年校慶暨社區聯合運動會，小朋友們個個卯足全力衝刺，爭取團隊榮譽。（黃國峰攝）

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中市大新國小7日舉行21周年校慶暨社區聯合運動會，一至三年級學生創意進場揭開序幕。（黃國峰翻攝）
中市大新國小7日舉行21周年校慶暨社區聯合運動會，聖火嘗試以水火箭昇空，觸動空飄氣球垂降，點燃電子聖火，為降低空汙盡份心力。（黃國峰翻攝）
中市大新國小7日舉行21周年校慶暨社區聯合運動會，開幕典禮最後，21組親子比照「總統」規格，依序拉拉炮鳴放21響禮炮。（黃國峰翻攝）

台中南屯區大新國小7日舉行21周年校慶暨社區聯合運動會，發射水火箭點燃聖火，以造型聖火台取代真火，為降低空汙盡份心力，並以21組親子，拉響21響禮炮，慶祝21周年校慶，整個校園充滿熱情和朝氣，讓到場的校友和家長都稱讚不已。

開幕典禮，首先由一至三年級學生創意進場揭開序幕，四到六年級活力青春大會操展現熱情與活力，接著手球隊、體育班等護送聖火繞場，特別的是聖火嘗試以環保水火箭發射昇空，再由空飄氣球垂降的方式點燃，象徵學校注重學生自然科學動手操作的能力，當空飄氣球緩緩降落在聖火台，成功著陸、電子火焰瞬間點燃，全場2千2百多名師生齊聲歡呼，祝福大新國小21周年校慶生日快樂，運動會圓滿成功。

開幕典禮最後，還特別安排教師、家委及志工21組親子，比照「總統」規格，拉拉炮鳴放21響禮炮，以最高規格來歡慶大新21周年校慶。

運動會當然少不了各種競賽，除有學生的接力賽及趣味競賽之外，還有由教師們組成的教師隊、家長會和志工隊組成的家長聯隊、五六年級的學生聯隊、五六年級體育班等團隊參加，小朋友們個個卯足全力衝刺，爭取團隊榮譽，場邊加油聲不絕於耳，熱熱鬧鬧的度過熱力四射的一天。

(中時 )

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