王心凌感情最恨「不忠」 遇男友犯錯絕不原諒！

2018年12月07日 18:44 中時 蔡琛儀

王心凌最不能接受「不忠」。（粘耿豪攝）

王心凌與導演胡瑞財。（粘耿豪攝）

王心凌7日發行新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，並舉辦新歌〈大眠〉MV首映會，和導演胡瑞財共同分享拍攝MV的趣事，她在MV中有著撕心裂肺的精彩演出，讓已許久沒有演戲的她過足戲癮；唱片公司也製作一個警示牌，歸類愛情7大地雷，她表示最不能接受的就是不忠。

她昨也斬釘截鐵說，現在若遇到對方犯錯就不會原諒，被問以前是否就會原諒，她則尷尬笑說：「我忘記了。」避談往日情。

〈大眠〉MV還找來金鐘男配劉冠廷擔任男主角，並和王心凌飾演一對亡命鴛鴦，最後以心理測驗作結。王心凌測出自己是「感情裡面的傻子」，她笑說：「根本不準啊！我現在不是這樣！」她表示自己在感情中不會過度情緒化，「如果太愛生氣自己會很累，除非你真的能包容，否則不要默默吞下，那只是忍耐，要找到能溝通的方法，還有合適的時間和氣氛，不然只是在消磨兩人的愛。」

她過去感情史相當坎坷，但這些經驗也讓她成長許多，「感情中就是要遇過一些挫折，才會去學習成長、愛自己，不要讓自己這麼累。」

MV前天上線後，王心凌也一直非常關心歌迷的反應，爬文爬到凌晨三點才肯休息，幸好歌迷評價普遍都非常好。她也將在15、16日分別在高雄、台中、台北舉辦簽唱會，她也相當期待久違與歌迷的相見歡。

(中時 )