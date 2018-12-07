戲劇演出創意大比拼 師生巧思融入性平教育

2018年12月07日 19:12 中時 葉書宏

新北市政府教育局7日在福和國中舉辦「新北市高中職暨國中性別平等教育表演藝術比賽」，有國中組17隊、高中職組6隊，共23隊參賽。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局7日在福和國中舉辦「新北市高中職暨國中性別平等教育表演藝術比賽」，有國中組17隊、高中職組6隊，共23隊參賽。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局7日在福和國中舉辦「新北市高中職暨國中性別平等教育表演藝術比賽」，有國中組17隊、高中職組6隊，共23隊參賽。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（7日）在福和國中舉辦「新北市高中職暨國中性別平等教育表演藝術比賽」，有國中組17隊、高中職組6隊，共23隊參賽，師生利用課後時間，將現代流行舞蹈、戲劇、說書、音樂短劇等融合來詮釋性別平等議題，營造性別平等的友善校園。

教育局副局長黃靜怡表示，透用活動，師生共同構想劇情，用學生豐富的肢體語言，傳達青少年多元、尊重之性別平等觀念，過程中引導學生反思、破除性別刻板印象，落實性別平等及相互尊重，達到寓教於戲的目的。

國中組部分，福和國中學生編排舞台劇反映性別成見造成的傷害，喚起共同打造一個人人都能自由展現自己的美麗世界；忠孝國中、大觀國中、崇林國中及新莊國中以詼諧逗趣的劇情討論刻板的性別框架與限制。

尖山國中、頭前國中、三多國中及永和國中以流行舞蹈融合故事來詮釋性別平等；豐珠國中、新泰國中以戲劇及舞蹈呈現網路交友的黑暗面，提醒學生遠離危險。

高中職組部分，能仁家商以一位女性化的男孩勇於逐夢的故事，探討不同性別氣質的人生遭遇；南強工商及雙溪高中透過戲劇及舞蹈表現性平議題；金陵女中以「同志」為主角，探討婚姻中多元性別之衝突；莊敬高職以師生共同創作的音樂短劇，希望促進校園的性別平等；崇光女中以高中女生參加直播平台才藝競賽的劇情，探討現代網路科技背後的陷阱。

今年主軸多以劇情鋪陳出性別歧視與刻板印象之省思，例如：性別歧視、網路交友、同志議題、分手暴力、性別刻板印象等。參賽師生利用課後時間構想劇本、排演走位、製作道具，用活潑、創意的表演藝術方式，引導學生反思進而破除性別刻板印象、偏見及歧視，落實性別平等的友善校園。

(中時 )