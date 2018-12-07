薇拉戴維斯不惜吵翻餐廳 堅持拍攝「女人的故事」

薇拉戴維斯。（福斯提供）

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電影《寡婦》由奧斯卡黑人女星薇拉戴維斯擔綱女主角，並找來190公分高絕美的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）、頂著一頭銀白髮的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、《玩命關頭》系列中的女打仔蜜雪兒羅莉葛茲（Michelle Rodriguez）共同演出。如同電影中所描繪的四個角色一般，這四位演員在現實生活中同樣也是來自不同種族、社經背景的女性，她們聚集在一起只為了一個共同目標努力，她們明白只有團結一致，才有辦法成就一切，才有辦法好好說出一個關於「女人」的故事。

戴維斯說：「別人貼在我們身上的標籤有時很令人洩氣。」即便好萊塢在近幾年燒起了一股「#MeToo」風潮，身為群體中的老大姐戴維斯還是不可諱言地提到，身為女性、身為黑人在這個世界所帶給他們的不公平，她們是如何奮力對抗。戴維斯將自己能夠成功脫離這個枷鎖的功勞都歸功於導演史提夫麥昆，自爆她們第一次見面的場景：「我們第一次見面是在芝加哥一間米其林五星的餐廳，我沒開玩笑，我到今天還是很驚訝我們沒被趕出餐廳，因為我們超吵的，簡直是吵翻天！」她接著說：「我們沒有一個人想掩飾自己身份、沒人想要閉嘴，史提夫麥昆就跟我們一起坐在那邊，很享受那種感覺，而且還鼓勵我們！簡直是太完美了。」電影現正上映中。

(中時 )

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