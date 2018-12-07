馬祖首次！龍蝦幼苗放流嘗試復育

2018年12月07日 19:14 中時 葉書宏

連江縣東引島曾是龍蝦的故鄉，縣政府首度舉辦龍蝦保育放流活動，縣長劉增應（圖）、議長張永江等在東引島周圍投放小龍蝦。（葉書宏翻攝）

連江縣東引島曾是龍蝦的故鄉，縣政府首度舉辦龍蝦保育放流活動，縣長劉增應（左二）、議長張永江（右二）等在東引島周圍投放小龍蝦。（葉書宏翻攝）

連江縣東引島曾是龍蝦的故鄉，縣政府首度舉辦龍蝦保育放流活動。（葉書宏翻攝）

連江縣東引島曾是龍蝦的故鄉，早年曾有漁民一網捕撈逾200隻的紀錄，縣府啟動封閉10年的東引北海坑道，整建轉型為龍蝦養殖復育示範基地，首次放養逾4000隻幼蝦，並在東引沿岸放流近千隻，期盼漁業資源永續利用。

東引島周圍漁業資源豐富，當地漁民曾一網捕撈逾200隻龍蝦，但如今已不復見，縣府與海洋大學合作，進行產學合作、學習經驗技術，打造龍蝦養殖復育示範基地

連江縣政府表示，東引北海坑道位在燕秀澳，耗時月餘清理坑道內淤泥，從北海至南橋頭原全長182公尺，在坑道口築起一道可控制海水進出阻隔牆；首度放養逾4000隻幼蝦，每隻幼蝦約5至8公分，若養殖順利的話，約1年至1年半即可上市。

軍事坑道變身為龍蝦養殖場是馬祖的新創舉，期勉產業發展處及參與計畫的業者一起用心努力，朝著大規模海水養殖龍蝦的目標邁進，創造馬祖水產及觀光的新亮點。

除了復育基地外，縣長劉增應、議長張永江、產業發展處長劉德全、鄉長楊雲成等人搭乘光華號漁船出港，在東引天王澳、犬齒外礁沿近岸海域，投放近千隻小龍蝦。

(中時 )