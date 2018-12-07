維果莫天森入圍金球男主角 《幸福綠皮書》檔期提前

維果莫天森（左）與馬赫夏拉阿里。（CatchPlay提供）

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第76屆金球獎於昨晚公布入圍名單，改編自真實故事的《幸福綠皮書》（Green Book）榮獲五項大獎提名，兩位主角之間充滿詼諧對比亦不失火花張力的演出，被媒體一致認為是本片的最大看點，雙雙獲得金球獎男主、男配入圍肯定。第3度角逐金球影帝的維果莫天森得知入圍消息開心地說：「謝謝大家的肯定，也感謝導演拍出這部充滿笑聲和感動、激發希望和憐憫的好電影。」而2度獲金球獎提名最佳男配角的馬赫夏拉阿里則說：「我感到很榮幸，也很感謝大家對我的肯定，特別是我的好朋友維果莫天森與彼得法拉利，在這個缺乏同理心的時代，我們就需要這樣的電影，很高興《幸福綠皮書》能得到大家的認同。」

電影入圍音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳男主角、最佳男配角、導演及劇本，描述由《魔戒》維果莫天森（Viggo Mortensen）飾演的白人司機東尼，受雇於《月光下的藍色男孩》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）所飾的黑人鋼琴家唐薛利，兩人一起來到美國南方巡迴演出的故事，講述一黑一白的兩人跨越種族與階級的真摯友誼。

《幸福綠皮書》改編自真實故事，講述在充滿種族偏見的背景下，一位知名黑人鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里 飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名白人保鑣東尼（維果莫天森飾）當司機，原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下對彼此的偏見，發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。電影檔期提前至1月25日在台上映。

(中時 )

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