台南市起恢復國中公費流感疫苗集中接種

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流感高峰將屆，今年公費流感疫苗因不可預期事件，造成0.5mL劑型公費流感疫苗出現短暫供貨吃緊，疾病管制署陸續配發公費流感疫苗，台南市本周將完成國小校園接種，3日起也已恢復國中校園集中接種，高中職及五專一至三年級公費流感疫苗接種將依供貨狀況而定。學生如符合其他公費疫苗接種條件，如罕見疾病、重大傷病及高風險慢性病等持相關證明文件至本市合約院所接種，均不受影響。

依據疾病管制署統計，台南市從10月15日開打至11月29日止，接種近35萬1千劑流感疫苗，接種進度超過77.1%，重點實施對象截至目前接種率分別為65歲以上長者45%、50至64歲成人15.6%、高風險慢性病患者8%、6個月以上至入學前嬰幼兒41%、醫事職業登記人員69.2%、禽畜養殖業者99.4%。

台南市衛生局長陳怡提醒，目前6個月以上至3歲以下幼兒接種的0.25ml劑型供貨無虞，嬰幼兒因抵抗力差，容易感染流感並引發嚴重併發症，呼籲家長帶孩子接種流感疫苗；如為首次接種，接種第1劑疫苗4周後須再接種第2劑，以產生足夠保護力，幼兒不論第一劑已打三價或四價，第2劑都可以打三價疫苗。

65歲以上慢性病民眾、6個月以上至學齡前嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等為流感高危險群，一旦感染流感病程演變相當快速，且施打疫苗後約需2周才能獲得完整保護力，現流感疫苗庫存有限，籲請符合公費條件者應把握機會儘速完成接種，降低流感併發重症風險。

(中時 )

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