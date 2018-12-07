鄧紫棋新歌絕處逢生 自揭感情曾備受壓力

鄧紫棋在新歌〈岩石裡的花〉包辦詞曲。（蜂鳥音樂提供）

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鄧紫棋在新歌〈岩石裡的花〉包辦詞曲。（蜂鳥音樂提供）
鄧紫棋和宋柏緯。（蜂鳥音樂提供）

鄧紫棋為紀念出道十週年推出「童話三部曲」，過去連續三張個人專輯都以童話為主題，今年將在28日推出新專輯《睡皇后》，新歌〈岩石裡的花〉包辦詞曲，故事以絕處逢生的花朵比喻一段不被外界看好的感情。

作為公眾人物的她，也經歷過備受壓力的感情，疑似指的是過去與林宥嘉的一段情，「尤其是公眾人物，我的生活很多時候會被大家談論，要承受很多輿論壓力。不過這麼多年我感悟到一個道理，就是其實最重要的是身邊的人，而不是一大堆對你品頭論足的陌生人，我想我已經克服了這個壓力。」

日前她赴台灣為國語主打歌〈岩石裡的花〉拍攝MV，與有「小朱孝天」之稱的台灣男演員宋柏緯上演浪漫戲碼。拍攝時，她為求拍出淒美鏡頭，不惜臨陣決定淋雨濕身；還有一場戲是需要她穿上高跟鞋來回狂奔，讓她回想起自己在小學時是60米賽跑季軍。

MV 中鄧紫棋與男主角宋柏緯又是牽手、又是摸臉，宋柏緯在開拍前坦言是第一次與女歌手有近距離接觸，感到非常害羞及緊張。鄧紫棋則笑說：「我覺得男主角緊張，但我更緊張，我每次演愛情浪漫情節都會有一點尷尬。我表面上會很努力掩飾我內心的尷尬，我覺得男主角這次演得很自然，有幫到我入戲，讓我沒有很緊張。」

(中時 )

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