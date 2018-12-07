大崎兒童村落藝術冬令營 來去鄉下圖書館住一晚

2018年12月07日 19:14 中時 劉秀芬

大崎兒童藝術圖書館「2019兒童村落藝術冬令營」全新推出以「纖維」主題的材質創作體驗。（大崎兒童藝術圖書館提供）

由官田區大崎里中山堂變身的大崎兒童藝術圖書館，自104年10月開幕以來，致力培養孩童農村文化、藝術手作知能，近年以來去鄉下藝術圖書館住一晚營隊打出名號，這次特別推出1月26至27日的兩天一夜寒假營隊，8日開始接受報名。

大崎兒童藝術圖書館寒假唯一一場「2019兒童村落藝術冬令營」，全新推出以「纖維」主題的材質創作體驗，運用大自然的材料，從染色到做框的織作體驗，讓小朋友自己動手製作自己的小織福，並且學習傳統印刷製版，印製專屬春聯和紅包袋。

除了染料製作、洋蔥染DIY、小織福創作、傳統印刷體驗，還有最與眾不同的村落體驗。由南藝大學生組成的輔導員帶領小朋友夜遊山村，逛珊瑚潭藝農聚落，用五感體驗農村環境，結交在地夥伴，並且夜宿山村藝術圖書館，在書香中度過不一樣的夜晚。

兒童村落藝術冬令營活動招收對象為小三～小六學員，4人同行享95折優惠，12月8日中午12點開放報名。歷年活動不僅有附近台南市、高雄市小朋友參加，還有遠從台中、新竹、新北市來參加的小朋友，兩天一夜活動也是家長讓小孩學習獨立及適應團體生活的好選擇。

(中時 )