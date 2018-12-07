《辛普森家庭》30周年 推出周末快閃活動拿好禮

2018年12月07日 19:02 中時 潘鈺楨

《辛普森家庭》俏皮杯款將於12月下旬推出。（FOX提供）

FOX將播出《辛普森家庭》第三十季，與全台觀眾迎接此節目三十週年。首集片頭便以一季一秒的方式在短短三十秒內回顧了每季經典時刻，並選定霸子辛普森為主角描寫他成為見證天堂的奇蹟少年，甚至翻拍電影成為辛普森之光的誇張事蹟。

為了歡慶《辛普森家庭》邁入第三十年，FOX準備系列活動，除了即將現身的專屬公車及特製杯款，連續兩個週末的快閃活動也邀請民眾同樂，祝賀辛普森三十歲。

1989年開播的《辛普森家庭》今年邁入第三十年，明日將播出的第三十季第一集片頭中，便可以看到此節目悠久的歷史。其中不乏知名人士如歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、已故物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）等人客串。原創者麥特格朗寧（Matt Groening）曾表示他最認同的角色為辛普森一家人中的哥哥霸子，而第三十季開頭便由他扛下主角重任，描寫霸子天馬行空見證天堂的謊話讓他成為奇蹟少年，更翻拍為電影成為「辛普森之光」。

為了慶祝辛普森三十歲，FOX特別打造的辛普森公車從車體、車背到車內天花板、地板皆換裝《辛普森家庭》，將於12月15日於台北街頭開跑。與茶飲店合作推出的《辛普森家庭》俏皮杯款則是自12月22日起將於全台日日裝茶門市啟用。不僅如此，下週起連續兩個週末在台北各處的快閃活動更是邀請民眾同歡，參與活動更將獲得精美小禮物。活動詳情可至FOX Facebook粉絲專頁查詢，《辛普森家庭》第三十季8日起每週六晚間11點於FOX播出。

(中時 )