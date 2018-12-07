《辛普森家庭》30周年 推出周末快閃活動拿好禮

《辛普森家庭》30週年。（FOX提供）

友善列印
中時
《辛普森家庭》俏皮杯款將於12月下旬推出。（FOX提供）

FOX將播出《辛普森家庭》第三十季，與全台觀眾迎接此節目三十週年。首集片頭便以一季一秒的方式在短短三十秒內回顧了每季經典時刻，並選定霸子辛普森為主角描寫他成為見證天堂的奇蹟少年，甚至翻拍電影成為辛普森之光的誇張事蹟。

為了歡慶《辛普森家庭》邁入第三十年，FOX準備系列活動，除了即將現身的專屬公車及特製杯款，連續兩個週末的快閃活動也邀請民眾同樂，祝賀辛普森三十歲。

1989年開播的《辛普森家庭》今年邁入第三十年，明日將播出的第三十季第一集片頭中，便可以看到此節目悠久的歷史。其中不乏知名人士如歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、已故物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）等人客串。原創者麥特格朗寧（Matt Groening）曾表示他最認同的角色為辛普森一家人中的哥哥霸子，而第三十季開頭便由他扛下主角重任，描寫霸子天馬行空見證天堂的謊話讓他成為奇蹟少年，更翻拍為電影成為「辛普森之光」。

為了慶祝辛普森三十歲，FOX特別打造的辛普森公車從車體、車背到車內天花板、地板皆換裝《辛普森家庭》，將於12月15日於台北街頭開跑。與茶飲店合作推出的《辛普森家庭》俏皮杯款則是自12月22日起將於全台日日裝茶門市啟用。不僅如此，下週起連續兩個週末在台北各處的快閃活動更是邀請民眾同歡，參與活動更將獲得精美小禮物。活動詳情可至FOX Facebook粉絲專頁查詢，《辛普森家庭》第三十季8日起每週六晚間11點於FOX播出。

(中時 )

鄧紫棋新歌絕處逢生 自揭感情曾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。