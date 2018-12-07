新店志工團隊大放異彩 新店公所獲優等獎

2018年12月07日 19:15 中時 葉書宏

新北市新店區公所致力推展志願服務有成，今（7日）獲頒新北市107年度社會福利、綜合類志願服務評鑑公部門組優等獎。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所致力推展志願服務有成，今（7日）獲頒新北市107年度社會福利、綜合類志願服務評鑑公部門組優等獎，由區長林煌源代表授獎。

區公所長期鼓勵及輔導轄內人民團體參與志願服務工作，北宜社區及大鵬忠孝社區發展協會表現也相當亮眼，榮獲社區發展協會組優等及甲等獎。個人獲獎部分則有新店區公所志工黃文芬及大鵬忠孝社區發展協會3位志工獲得福心獎，新店區志工團隊整體表現優異，大放異彩。

新店區長林煌源表示，公所目前有3個志工隊，包括秘書室，大豐社福館及導覽志工隊，71位志工過去2年無私奉獻服務近2萬3000小時，被服務民眾多達20萬人，同時鼓勵學生投入志願服務，更密切與轄內社區和企業合作，希望透過眾人的力量，讓社會更美好。特別一提的是，公所有多位高齡志工，服務近20年，貢獻他們的青春服務民眾，特別感謝他們的幫忙，未來公所志工團隊將持續精進，為更多人提供溫暖的協助和服務。

獲得福心獎的秘書室志工黃文芬今年已高齡83歲，擔任志工時間逾 16年，在此期間她的熱情從未減少，值班期間總是笑容滿面，即使在引導民眾時遇到較激動的民眾也能自我調適。

6年前黃文芬住家從新店搬到南港，即使車程時間往返需2個多小時，但依舊風雨無阻的到新店地區擔任志工，並且常常支援突發狀況，其熱心服務的態度跟精神令人敬佩。

(中時 )