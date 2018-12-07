韓國瑜麥手「戽斗」：民進黨意識形態 害死台灣經濟

韓國瑜麥手「戽斗」：民進黨意識形態 害死台灣經濟

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中時電子報
韓國瑜麥手「戽斗」：民進黨意識形態 害死台灣經濟

韓國瑜麥克風手「戽斗」6日在中天電視 《新聞龍捲風》指出，他是嘉義水上鄉人，到高雄住了40年，以前台灣錢淹腳目，但高雄錢是淹肚臍，高雄拆船碼頭一天薪水6000，當時公務員薪水一個月也是6000，所以高雄以前景氣好，各縣市人都去高雄。

但是自從民進黨開始執政，「戽斗」表示，經濟開始走下坡，太好命、錢太多，民進黨用意識形態，說共產黨會攻過來，大陸會併吞台灣，讓你有生存危機。但當時因為大家還有飯吃，肚子扁扁也要挺阿扁。但20年後，現在高雄人有存款的，100萬可能剩下不到10萬，甚至變成負債。所以才會民心思變！

高雄民進黨執政太久，好像人民一定要聽他的，選票絕對是他的，隨便選就上，有的民眾需求什麼也不理你，經濟就慢慢蕭條下去。

戽斗說，他年初加入韓國瑜競選團隊，一開始出去拜訪時，被說支持外省人、支持國民黨，因為他的車從年初就開始貼韓國瑜貼紙，全台灣可能是第一個貼的。

他表示，拿麥克風別以為很簡單，但肚子果沒東西，根本說不出來。他舉例，蔡英文總統在台一線，他是總指揮，從屏東、橋頭帶到湖內，送蔡英文離開高雄。戽斗說，他敢講一句話，蔡總統肚子沒東西，所以一定要照稿念，沒有照稿念，蔡英文會心虛，不知道要做什麼。但這是蔡總統的事情，跟我們沒關係。

戽斗強調，大家關心的是生活，生活比較重要。韓國瑜接地氣，就慢慢一步一步把民心改變過來。後來去任何地方，都看到民心思變。民眾要求韓國瑜只有一點，沒有別的，就是可以帶來生活更好一點，這就是生活。民進黨執政，用恐嚇的讓大家害怕，用意識形態害死台灣經濟！

(中時電子報)

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