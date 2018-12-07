竊賊闖入總部偷了這個　讓他氣得告賊意圖使人不當選

2018年12月07日 19:27 中時 謝瓊雲

二水鄉長鄭蒼陽（中）此次競選連任失利，他認為與競選總部遭竊後風水布陣遭人蓄意破壞有關。（謝瓊雲翻攝）

鄭蒼陽競選總部監視器畫面拍到董姓男子潛入行竊的身影。（謝瓊雲翻攝）

鄭蒼陽精心布置的神明桌，三太子神尊慘遭竊賊壓壞雙手，紅包袋裡的三顆明珠也不翼而飛，風水陣慘遭破局。（謝瓊雲翻攝）

寧可信其有、就是要告到底！競選連任的彰化縣二水鄉長鄭蒼陽競選總部，投票當天凌晨竟遭竊賊闖空門，神明桌上供奉的三太子神尊慘遭壓斷手，神像前三顆神明加持過的明珠也不翼而飛，鄭蒼陽認為，不肖竊賊偷走明珠破壞他總部的風水布局，害他落選，將會委請律師追加控告竊賊「意圖使人不當選」。

彰化縣五合一大選，無黨籍的鄭蒼陽面對代表會副主席蘇界欽挑戰，兩人選前支持度呈五五波，選情緊繃；11月24日投票日當天，鄭總部驚傳竊案，監視器畫面顯示，董姓竊嫌在總部進進出出，前後共待了2個多小時，沒想到貴重物品都還在，反倒是神像慘遭破壞、明珠也不見，壞了他的風水陣。

當日開票結果，鄭蒼陽獲4708票，蘇界欽得5044票，最後鄭以336票之差意外落馬、連任失利。篤信宗教與風水的鄭蒼陽激動表示，這是百分之百意圖使人不當選！

他說，登記參選前特地前往二水桃山廟，求回3尊太子元帥神尊放在總部，在用兩個紅包袋個放3顆明珠，布置風水陣加強他的氣場運勢，誰料到竟然在投票當日遭人攪局，報案後警車一早前來總部，一停就是2、3小時，導致民眾誤解、謠傳他買票被抓，嚴重影響他的選情；得知竊嫌落網，他強調一定會委託律師提告，不只要告竊賊，也要向對手提出當選無效之訴。

田中分局偵查隊隊長曾煥東說，失竊明珠外表就如一般玻璃彈珠，裝進紅包袋裡，竊案發生後2包紅包袋都在，但其中一袋裡面3顆珠子卻不見了；董男落網後供稱，他闖入後沒偷珠子，只偷走一包菸就離開，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時 )