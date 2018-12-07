i郵箱將可收網購 目標2年3000座

友善列印
中時

為滿足新時代民眾配送需求，中華郵政公司在全台各縣市布建「i郵箱」，目前擁有409座，接下來將持續擴增服務功能，現與電商業者洽談合作，提供消費者網路購物時取貨，目標明年第一季上路，並設定2020年全台要設置3000座i郵箱的目標。

中華郵政表示，為提供便利且多元的取件服務，民眾可指定i郵箱作為國內一般包裹、快捷及3號便利包的收件地址，經第1次投遞不成功的國內包裹、快捷等掛號郵件，於收件人同意後，亦可改投「i郵箱」，在3天內任一時間皆可自助取件。

此外，i郵箱也具有國內包裹寄件功能，可透過悠遊卡、一卡通及icash等電子票證輕鬆支付郵資，資費介於60至70元間，經濟實惠。中華郵政透露，正與PChome、Yahoo、蝦皮、momo等電商業者談合作，希望讓消費者未來網路購物，可直接選擇i郵箱取貨，目標明年第一季上路。

中華郵政說，將以物流ATM為目標，深入各縣市鄉里完成點、線、面串連布建，2019年中設置1000座，2019年底達成2000座，2020年達成3000座的目標，提供民眾最便利的配送服務。

根據統計，今年10月的i郵箱使用量，取件約4萬8000件、寄件5萬多件，1個月使用量超過10萬件，中華郵政已與台北市政府合作，下周在捷運西門、民權西路、北門、中山國小、市府、忠孝新生、公館、南港、南京復興、松江南京等10個站設置i郵箱，讓民眾取件更順路。

(中時 )

國內油價恐將止於連7降 把握這週… 搶兩億商機 國道新營站台南物產…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。