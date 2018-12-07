i郵箱將可收網購 目標2年3000座

2018年12月07日 19:15 中時 陳祐誠

為滿足新時代民眾配送需求，中華郵政公司在全台各縣市布建「i郵箱」，目前擁有409座，接下來將持續擴增服務功能，現與電商業者洽談合作，提供消費者網路購物時取貨，目標明年第一季上路，並設定2020年全台要設置3000座i郵箱的目標。

中華郵政表示，為提供便利且多元的取件服務，民眾可指定i郵箱作為國內一般包裹、快捷及3號便利包的收件地址，經第1次投遞不成功的國內包裹、快捷等掛號郵件，於收件人同意後，亦可改投「i郵箱」，在3天內任一時間皆可自助取件。

此外，i郵箱也具有國內包裹寄件功能，可透過悠遊卡、一卡通及icash等電子票證輕鬆支付郵資，資費介於60至70元間，經濟實惠。中華郵政透露，正與PChome、Yahoo、蝦皮、momo等電商業者談合作，希望讓消費者未來網路購物，可直接選擇i郵箱取貨，目標明年第一季上路。

中華郵政說，將以物流ATM為目標，深入各縣市鄉里完成點、線、面串連布建，2019年中設置1000座，2019年底達成2000座，2020年達成3000座的目標，提供民眾最便利的配送服務。

根據統計，今年10月的i郵箱使用量，取件約4萬8000件、寄件5萬多件，1個月使用量超過10萬件，中華郵政已與台北市政府合作，下周在捷運西門、民權西路、北門、中山國小、市府、忠孝新生、公館、南港、南京復興、松江南京等10個站設置i郵箱，讓民眾取件更順路。

(中時 )