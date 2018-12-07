中和警攔截圍捕 飛車追逐 路過民眾圍觀

新北市中和警分局與彰化銀行共同實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）

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新北市中和警分局與彰化銀行共同實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局與彰化銀行共同實施「攔截圍捕實境演練」。（葉書宏翻攝）

「車內的歹徒，你們已經被包圍了，放下武器，舉起雙手下車」，今（7日）下午2時30分新北市中警和分局在立德街、環中路、光環路、光中、中原西街延線，上演一場飛車追逐。

警方動員警力43名，出動2、30台警用汽、機車，一時間警鈴大作，現場經過民眾驚慌失措，連忙拿起手機報警，才發現是中和警分局與彰化銀行共同實施「攔截圍捕實境演練」。

2名員警假扮匪徒俟機進入銀行行搶，到場後匪徒開槍喝令櫃檯人員交出現金，彰化銀行立即按下警鈴，警方獲報立刻出動快速打擊特警隊前去追捕，透過警政服務APP報案系統的定位，趕到後上演飛車追逐。

自彰化銀行、立德街等延線追捕，最終順利於中原西街內將匪徒圍捕。由於演練過程逼真，讓路過民眾不禁以為真的發生搶案，駐足圍觀，經演練員警上前解釋，化解一場虛驚。

警方表示，攔截圍捕係有效運用各層次機動組合警力結合「快速打擊犯罪特警隊」，針對轄內發生跨區（轄）犯罪之重大刑案強盜、搶奪、特殊刑案、挾持人質等重大治安事故，發揮勤務指揮管制功能並能及時追緝攔截罪犯、迅速破案，以確保轄區治安平穩，嚇阻犯罪蔓延。

中和警分局表示，年終將至，民眾有提領鉅額現鈔的需求，為確保民眾財產安全，實施演練提升民眾、行員危機意識及警方應變能力。

(中時 )

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