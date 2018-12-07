羅東鎮民權路93號街角 第17度蟬聯宜蘭地王

羅東鎮民權路93號街角第17度蟬聯地王，每坪單價約149萬2600元。（羅東鎮公所提供）

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宜蘭縣地價評議委員會7日開會完成108年公告土地現值提案評議作業，今年公告土地現值評議結果，較去年調升0.54％，全縣的「地王」仍落在羅東鎮興東段874地號（羅東鎮民權路93號街角），這塊地號從2003年起已經連續17年蟬聯宜蘭縣地王寶座，每平方公尺為45萬1500元（每坪約149萬2600元），與去年相同。

宜蘭縣政府表示，今年公告土地現值作業全縣土地共計劃分6285個地價區段，最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側之第107號地價區段，公告土地現值維持每平方公尺39萬5000元（每坪約130萬5000元）；最低地價區段分布於蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等林班地，每平方公尺110元（每坪約364元）。

縣府地政處表示，雖國內整體房市情勢不佳，但宜蘭縣因國道5號及其周邊路網便捷，加上縣內多項整體開發案啟動等利多因素，整體價格得以支撐，調查發現全縣建築用地市價上漲約1.69％、非建築用地下跌約1.26％。

今年宜蘭縣地價評議委員會考量宜蘭縣不動產市場交易量已明顯減少，價格漲跌幅已趨緩，決議維持以宜蘭及羅東地政事務所調查全縣土地一般正常交易價格之90％調整，符合內政部既定地價政策。

(中時 )

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