1999年前6層樓以上鋼筋混凝土建築物結構快篩年底可完成46％

2018年12月07日 20:22 中時 張理國

營建署表示，「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」已將耐震能力評估檢查納入辦法中，故將針對1999年12月31日前符合公安申報辦法之住宅類對象（為6層樓以上之建物），全面進行快篩作業。全國1999年12月31日前興建6層樓以上鋼筋混凝土建築物結構快篩，年底將完成46%，2020年底全數完成。

營建署表示，為主動清查出可能存在潛在耐震不足的高危險群建築物，由該署補助地方政府委託專業單位針對1999年12月31日前興建6層樓以上之鋼筋混凝土建築物進行建、使照圖說快速篩選。

營建署指出，快篩作業由建築師、土木技師或結構技師等專業人員，依照相關圖說清查有無地面層挑高、大量騎樓使用或有大面積無RC牆之使用空間等篩選準則，找出有潛在安全疑慮之建築物，進而輔導所有權人申請耐震能力初步評估，進一步確認建築物結構安全。

營建署說，經調查內政部建管系統符合應辦理公共安全檢查簽證及申報條件之建築執照數量約為3萬6000件，於2017年度已先行針對12層樓以上建築物進行快篩作業計9200件、2018年度辦理9層樓以上建築物結構快篩作業約7500件，餘尚未完成6層樓以上快篩作業之件數約2萬件。將於明年及後年全數完成。

預估今年底可完成全國約1萬6700件快篩作業約佔全國總數46%。故有關媒體報導快篩完成率僅約0.5%與實際執行情形不符。營建署表示未來將積極督導地方政府加速辦理快篩作業，並依公安申報辦法，將快篩須進行初步評估之建築物納入公安申報範圍，強制辦理耐震評估。

營建署表示，台灣地區為地震頻繁區域，以現今科技對於地震何時何地發生仍無法進行準確預測，一旦災害來臨即對人民生命安全造成嚴重威脅，為讓國人居住環境更加安全與安心，內政部將持續辦理建築物快篩、耐震初步評估、詳細評估、補強及重建等相關獎補助措施，以協助民眾提升居住品質，保障國人居住安全。

(中時 )