女被天降狗砸成全身癱瘓 找不到飼主怒告整棟樓

廣州一名女子經過一廠房，卻遭從天而降的狗砸成全身癱瘓。(示意圖，非當事狗，圖片來源:Pixabay)

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中時電子報

一名家住廣州的女子日前經過一間廠房樓下時，被從天而降的一隻狗不慎砸中，造成她當場倒地不省人事，而該名「肇事狗」竟毫髮無傷的起身離開現場，不知所蹤。

據陸媒報導，47歲的張姓女子於今年4月15日下午2時經過一間電子業廠房樓下時，竟被從天而降的一隻狗砸中，張女當場倒地陷入昏迷，而肇事狗則毫髮無傷的立即起身逃離現場。

張女後被送往南方醫科大學珠江醫院，診斷結果頸部以下全部癱瘓，除了只能終日臥病在床外，更得每隔兩周就回醫院換一次尿管，龐大的醫療支出讓張女急著找飼主要求賠償。未料案發後，廠房內所有工廠與屋主卻都矢口否認有養狗，讓張女氣得把整棟廠房的工廠與房東一併告上法院。

張女丈夫每兩小時需幫她按摩一次，以避免肌肉壞死。(翻攝自廣州日報)

法院審理，調閱監視器畫面發現從天而降的狗是從2樓一間電子廠的陽台上掉落的。對此，電子廠辯稱由於消防的規定，陽台都必須直通樓下，因此廠房所有大門與樓梯均可直通陽台，他們並非唯一使用該陽台的人，因此無法證明狗與他們有關。

廠房房東則表示，狗受到驚嚇後應會往家走，但「肇事狗」爬起後卻往別處跑，足可證明狗並非廠房所有。房東更進一步表示，監視器僅拍到狗落下的瞬間，狗落下的可能原因有很多，「難道一隻狗爬到樹上跌落下來砸傷人，這棵樹的所有者或使用者要承擔責任嗎?」。

據媒體報導，整起案件由於找不到飼主，以及相關責任追究等問題，使得案件複雜性高，距離結案恐怕還將持續一段時間。

(中時電子報)

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