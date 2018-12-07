法藍瓷光點計畫 培育全球陶瓷設計人才

台灣藝術大學的杜麗茜作品《一波又一波》受邀前往巴黎「國際手工藝及創作雙年展 Révélations」。（法藍瓷提供）

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吳娮翎

法藍瓷主辦的首屆國際陶瓷設計獎學金「光點計畫」，從來自35國、近400件參選作品中，遴選出100件獲獎佳作，其中8件獲得法國藝術家協會青睞，受邀於2019年巴黎「國際手工藝及創作雙年展 Révélations」展出，其中有4件來自台灣的學生作品。

迄今已舉辦10年的法藍瓷陶瓷設計大賽「FRANZ AWARD」，今年轉型為「光點計畫」國際陶瓷設計獎學金，開放來自全球的設計院校學生以陶瓷作品投稿申請，並從中遴選出百件作品，每件頒發新台幣3萬元獎學金，台灣藝術大學的杜麗茜《一波又一波》作品不只獲得法藍瓷新秀獎，更受邀到法國展出，她表示這是她大二的作品，這次參賽有多項產品獲選佳作，未來也將繼續朝藝術創作前進。

宇智顧問徐小波董事長表示，光點計畫每年培養新的年輕藝術家，而他們的創作，更將有可能成為流傳千年的文物。為了讓世界看見莘莘學子們的陶瓷繆思與設計趨勢，並鼓勵靈感相互交流與激盪，法藍瓷也將100件涵蓋藝術、裝飾、日用、餐瓷、科技等類型獲獎作品，於官網上開設「光點藝廊」，除向世人展現陶瓷多元性與未來可能性外，更深盼藉由往後每屆光點計畫的活泉湧入，逐年建構出全球最具規模的學生陶瓷創意平台。

(中時 )

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