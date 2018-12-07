影》281分鐘進10球！歐足壇最火射手是他

多特蒙德的西班牙前鋒阿卡瑟本季出賽281分鐘，竟已攻入10顆德甲進球。（多特官方臉書翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

德甲本周六將上演被喻為「德比之母」，由「大黃蜂」多特蒙德vs.「礦工」沙爾克04的「魯爾德比」。其中最受矚目的殺手，莫過於多特的西班牙前鋒阿卡瑟（Paco Alcacer），本季德甲他出賽8場共281分鐘，就攻入並列領先的10顆進球！

多特上輪以2比0打敗弗萊堡，把開季不敗的隊史紀錄推進到13場，其中阿卡瑟於第70分鐘上場，是他在德甲上場時間最晚的一次，仍以超級替補之姿破門，生涯頭8場德甲就攻入10球，也是賽史第2人。

可怕的是，阿卡瑟本季才來到德甲，10次射正竟然全都進球，把握性百分之百！（如影片）平均28分鐘進1球，已是德甲紀錄，其中9球為替補進球，不但創下多特隊史新猷，也已追平德甲賽史紀錄。

多特目前在德甲以7分領先獨走，與死敵沙爾克更有著19分差距，但在這個攸關顏面的德比戰，大黃蜂上次獲勝已是2015年11月，上季首次遭遇，更是從上半場4比0遙遙領先，踢到最後被礦工4比4逼和，德甲龍頭絕對不能大意。

在過去92場的魯爾德比，兩隊共29次踢平，多特拿32勝也只比沙爾克多1場，激烈程度可見一斑。德甲史上第93場魯爾德比將於台灣時間8日晚間10時半開踢，由FOX 3台直播。

(中時電子報)

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