出雲號將改裝為攻擊航母 日加速軍事大國化

2018年12月07日 20:01 中時電子報 盧伯華

美國雷根號航母與日本出雲號航母聯合演習

日本近期己完成《防衛計劃大綱草案》，預備月中在內閣會議上通過，草案中提到未來將改造日本海上自衛隊的「出雲號」直升機母艦，可以配備F-35B垂直起降隱形戰機，相當於具備有噴射戰機的航空母艦，但為避免引發憲法爭議與亞洲國家的疑慮，未來出雲號航母將統一使用「「多用途運用護衛艦」的名稱。不過此舉仍引起周邊國家如中、韓等國的憂慮，認為日本正加速往軍事大國的方向邁進。

日本執政黨防衛大綱草案工作小組在本月5日召開了關於年末修改的《防衛計劃大綱》的會議，會議認為，日本所處的安全環境「嚴峻和不確定性正快速增大」。為了對此加以應對，日本政府「將以不同於以往的速度加強防衛力」，需要獲得並強化太空、網路、電磁波等「新戰略領域」的防衛力。

日媒報導指出，防衛省在會議上就出雲號護衛艦的改裝進行了說明，包括加厚出雲號護衛艦甲板，使其可以搭載垂直起降的F-35B戰鬥機。另外還將加入醫務船等設施。此外，日本政府認為改裝後的出雲號實質上已成為「攻擊型航母」，超出自衛的範圍，使用可能引發國內與國際疑慮，因此，會議必須就此討論出一個較具整合性的名稱。

報導說，執政的自民黨曾在會議上提出將出雲號稱為「防禦型航母」，但是聯合執政的公明黨以「不能出現航母字樣」為由表示了反對。最終，雙方一致同意採用「多用途運用護衛艦」的名稱，以避開日本和平憲法規定。

日本共同社指出，所謂「多用途」，指的是在搭載F-35B戰鬥機之外，還可以作為災害時據點使用以及令其具備醫院船的功能。但分析人士認為，改造後的出雲號將成為無可爭議的「攻擊型航母」，從日本防衛大綱修改方向來看，日本在加速實現軍事大國化。

大陸《環球網》引述韓國媒體報導稱，日本正式使用「攻擊型航母」，正逐漸加速軍事大國化。日本《防衛計劃大綱》通常每10年修改一次，但此次是2013年後日本政府只隔了5年便對其進行修改，正是為了將防衛計劃大綱調整為軍事大國化的方向。

《東京新聞》認為，把出雲號航母化，卻聲稱僅限於防衛，不違反憲法禁止攻擊性武器，這「純屬詭辯」。日本政府以外部安全發生巨變為由推動安全政策變革，仍應當避免偏離「專守防衛」的國防原則。如果違背此一原則，將引發地區軍備競賽和不安感的擴散。

(中時電子報)