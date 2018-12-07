台北分署役男送暖 趁初冬關懷獨居長者

2018年12月07日 20:12 中時 張孝義

台北分署役男在侯分署長帶領下，以實際的關懷行動，讓愛的觸角延伸到每個需要關愛的角落。（台北分署提供）

替代役男捲起衣袖為獨居長者打掃住家環境。（台北分署提供）

法務部行政執行署台北署為落實社會關懷，鼓勵替代役男們主動發揮愛心日在分署長侯千姬率隊下，辦理關懷獨居老人及環境清潔公益服務活動，讓獨居長者感受溫暖。

侯千姬表示，台灣人口老化問題嚴重，在社會的不同角落中，有許多不為人知孤獨寂寞的獨居老人，缺乏親人照料，希望藉由替代役男的關懷，拉進台北分署與民眾間之間的距離，更使得役男了解助人的快樂，培養他們「熱心公益、關懷老人」正確觀念，也讓獨居老人能因關懷而不寂寞。

台北分署役男們在華山基金會安排下，役男前往獨居老人家中打掃，與獨居老人閒話家常，協助整理居家環境，以實際行動關懷在地長者，為獨居老人整理乾淨、舒服的家。

曾是職業魔術師的76歲陳老先生，年輕時多次隨僑委會到世界各地表演，退休後卻成了獨居老人，陳老先生因腰部做過手術，加上兩膝蓋患有退化性關節炎，容易腳痛、無力，曾經多次跌倒後不良於行，相當惜物、愛物的他，家中堆放許多衣物、書報以及以前使用過的道具，捨不得丟棄，但又無力整理，當台北分署役男到家裡來，心情非常雀躍，打開話匣子述說他從前到各地表演的精采往事，還教役男幾招簡單的魔術；另一方面也忙著指揮役男如何收拾家中物品。

台北分署役男邱顯堯、鄭昆益、陳昱翰、蔡斯宇、陳柏任、許展嘉、楊瀚等人在陳老先生指揮下，個個捲起袖子，從收拾書報、整理屋內客廳、廚房等等開始打掃，在初冬的涼意中，汗水不斷冒出來，制服也都滲出汗水，但仍不減他們的熱情，經過整理後，陳老先生直說謝謝，淚水已在眼窩中打轉，役男們從中體會施比受更有福的道理，侯千姬也準備了許多生活物資提供給陳老先生，表達社會對弱勢族群的關心。

(中時 )