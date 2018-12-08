張錦昆推廣城市閱讀 員林市藏書量冠全縣

員林市長張錦昆上任後積極推廣閱讀，逐年增編購書經費，讓員林市立圖書館館藏圖書量成為全縣26鄉鎮市立圖書館之冠。卸任前夕獲教育部頒發「圖書館傑出人士貢獻獎─地方首長獎」。（謝瓊雲攝）

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員林市立圖書館團隊，變裝北上陪張錦昆市長領獎。(謝瓊雲攝)
員林市公所圖書館同仁月初全部北上陪同張錦昆領獎，並且變身愛麗絲夢遊仙境角色參與大遊行，不忘趁機行銷員林市知名百果山的各項農特產。(謝瓊雲翻攝)
教育部長葉俊榮(左)親自頒獎給員林市長張錦昆。(謝瓊雲翻攝)

員林市圖書館現有藏書量為13萬8000多冊，居彰化縣各鄉鎮市立圖書館藏書之冠，市長張錦昆上任7年多來逐年增編購書預算，獲得今年國家圖書館「107年圖書館傑出人士貢獻獎─地方首長獎」殊榮。

國家圖書館日前舉辦「台灣閱讀節」活動，由教育部長葉俊榮頒發圖書館傑出人士獎給員林市長張錦昆，感謝張錦昆積極推廣閱讀，讓員林市圖成為全縣26鄉鎮市藏書最多的圖書館，館藏圖書僅次於彰化縣立圖書館；活動中圖書館同仁陪同北上領獎，還以員林百果山城為發想，變裝愛麗絲夢遊仙境中的故事角色，參加大遊行。

張錦昆自豪說，閱讀是件可以獨樂樂也能眾樂樂的事情，他上任後積極推動城市閱讀風氣，將購書經費從每年80萬元一路增加到到150萬元，藏書量也從7年前的9萬冊增為13萬8681冊。

圖書館長陳秀慧說，館藏中最受歡迎的還是小說、散文和漫畫，很多家長借來跟孩子一起看，暢銷排行榜上的小說，更是一上架馬上被借走；非文學類部分，則以理財和談養生健康的書籍最熱門。在市長大力支持下，她們將圖書館打造成為終身學習中心，除了閩南語和客家語言書籍，也購入越南、印尼及泰國等東南亞國家語言新書，落實新住民與本土語言閱讀活動。

(中時 )

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