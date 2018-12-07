見鈕承澤鞠躬不道歉 廣告小妹驚訝「律師費很值得」

2018年12月07日 20:21 中時電子報 蔡曉婷

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

導演鈕承澤（豆導）日前驚傳捲入性侵女員工疑雲，今(7日)上午他赴警局接受訊問，知名部落客「廣告小妹」稍早表示，聽聞鈕承澤這回請的律師是胡原龍後，自己便倒吸一口氣發出驚嘆聲，形容對方是著名的「武林高手」，又看了鈕承澤現身直播影片後，更加確定「這律師費花得很值得」。

廣告小妹稍早在臉書剖析自己對鈕承澤案的看法，從新聞上得知鈕承澤這次請的律師是胡原龍，又聽說兩人是國小同學，廣告小妹打趣說這果真應證了長輩所言「不能輸在起跑線」，指人脈很重要。看了鈕承澤從警局出來的影片後，廣告小妹認為鈕承澤「律師費花得值得」，認為鈕承澤不可能想得到「剃光頭」、「鞠躬但不道歉」的動作，還有所謂的「四個一定、一個不能」，打趣下結論「有錢真好」。

對此，網友則說：「好的律師帶你上天堂」、「好想要有律師同學」、「不過這新聞慢慢把貴婦的版洗掉了」，另有人說：「覺得就算是男女朋友不願意就是強迫，何況只是追求，女生很有勇氣，但感覺不會判很重」，廣告小妹回應：「是的。然後雙方就要開始辯論，如何證明其中一方不願意。性犯罪案件就是這麼複雜（攤手）」。

(中時電子報)